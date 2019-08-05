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Bir sigara markası daha zam yaptı

Hafta içinde pek çok sigara markasına 3 lira zam gelmişti

EKONOMİ 04.08.2019, 22:02 Enes Subaşı
Bir sigara markası daha zam yaptı
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SİGARADA yapılan 3 liralık zamma Philip Morris firması da eklendi. Grubun sattığı en pahalı sigara zamlı sigara fiyatları 18 TL oldu.

Türkiye'de satış yapan bir başka grubun da 1 Eylül'den itibaren sigaraya zam yapacağı ifade ediliyor. 

Öte yandan bazı esnafların ürünleri zamlı fiyattan satmak için raflarını boşalttığı iddia edildi.

#sigara markası #Phılıp Morris
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