Bir sigara markası daha zam yaptı

SİGARADA yapılan 3 liralık zamma Philip Morris firması da eklendi. Grubun sattığı en pahalı sigara zamlı sigara fiyatları 18 TL oldu.

Türkiye'de satış yapan bir başka grubun da 1 Eylül'den itibaren sigaraya zam yapacağı ifade ediliyor. Öte yandan bazı esnafların ürünleri zamlı fiyattan satmak için raflarını boşalttığı iddia edildi.