Bir günde 24 milyar dolarlık satış yaptı

ÖZELLİKLE internet üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin yıl boyunca merakla beklediği üç büyük indirimin ilki başladı. Çin’den çıkıp dünyaya yayılan 11.11 Bekarlar Günü bugün başlarken bunu, Süper Cuma (23 Kasım) ve Siber Pazartesi (26 Kasım) indirimleri takip edecek.

ALİBABA'DAN REKOR GELDİ



Çinli e-ticaret devi Alibaba, Bekarlar Günü'ne özel indirim kampanyalarının etkisi ile 16 saat içerisinde tam 24,3 milyar dolarlık satış yaparak bir rekor kırdı. Son yıllarda Bekarlar Günü'deki işlem hacimleri, Süper Cuma ve Siber Pazartesi günlerindeki kampanyaların tamamındaki işlem hacmini geçiyor.



TÜRKİYE'DE DE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR



Yeni yıl alışverişinin yüzde 60’ının gerçekleştiği bu indim kampanyaları ABD, Avrupa ve Çin'in yanı sıra Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Bu dönemde Türkiye'deki markalar ve e-ticaret siteleri de yüzde 25-30’u aşan oranlarda indirim yapıyor.

