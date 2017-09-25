Bir dönem yok satıyordu! Araç sahipleri birer birer iade ediyor...

TÜRKİYE'NİN birçok ilinde "F" harfi ile başlayan plakaların tercih edilmediği ve bunların boşta kaldığı öğrenildi. Vatandaşların, yeni araç alırken veya başka ile ait plakayı değiştirirken trafik şube müdürlüklerinde boşta bulunan plakalar arasından tercihte bulunduğu kaydedildi.
Son dönemde özellikle "FG", "FT" ve "FGL" grubu plakaların iade edildiği ifade edildi.
15 Temmuz öncesi ise özellikle FETÖ mensuplarının "F" içerikli plakaları çok tercih ettiği ve "F" grubu plakaların bulunamadığı belirtildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.