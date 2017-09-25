Bir dönem yok satıyordu! Araç sahipleri birer birer iade ediyor...

TÜRKİYE'NİN birçok ilinde "F" harfi ile başlayan plakaların tercih edilmediği ve bunların boşta kaldığı öğrenildi. Vatandaşların, yeni araç alırken veya başka ile ait plakayı değiştirirken trafik şube müdürlüklerinde boşta bulunan plakalar arasından tercihte bulunduğu kaydedildi.

Son dönemde özellikle "FG", "FT" ve "FGL" grubu plakaların iade edildiği ifade edildi.

15 Temmuz öncesi ise özellikle FETÖ mensuplarının "F" içerikli plakaları çok tercih ettiği ve "F" grubu plakaların bulunamadığı belirtildi.