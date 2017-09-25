Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102383
ALTIN
146.345
DOLAR
3.5155
STERLİN
4.7398
EURO
4.1762
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
Gizli fıtığa dikkat
Gizli fıtığa dikkat
banner468

Bir dönem yok satıyordu! Araç sahipleri birer birer iade ediyor...

15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen süreçte vatandaşların "F" harfi içeren plaka almaktan kaçındığı, mevcut plakalarını ise iade ettiği belirtildi

Bir dönem yok satıyordu! Araç sahipleri birer birer iade ediyor...

15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen süreçte vatandaşların "F" harfi içeren plaka almaktan kaçındığı, mevcut plakalarını ise iade ettiği belirtildi

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:43
Bir dönem yok satıyordu! Araç sahipleri birer birer iade ediyor...
banner404

TÜRKİYE'NİN birçok ilinde "F" harfi ile başlayan plakaların tercih edilmediği ve bunların boşta kaldığı öğrenildi. Vatandaşların, yeni araç alırken veya başka ile ait plakayı değiştirirken trafik şube müdürlüklerinde boşta bulunan plakalar arasından tercihte bulunduğu kaydedildi. 
Son dönemde özellikle "FG", "FT" ve "FGL" grubu plakaların iade edildiği ifade edildi. 
15 Temmuz öncesi ise özellikle FETÖ mensuplarının "F" içerikli plakaları çok tercih ettiği ve "F" grubu plakaların bulunamadığı belirtildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Araç SahipleriFetö15 TemmuzDarbe Girişimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan müjdeleri peş peşe verdi!
Başbakan müjdeleri peş peşe verdi!
En çok konut satışı o ülke vatandaşlarına yapıldı
En çok konut satışı o ülke vatandaşlarına yapıldı
Vodafone ile Türkiye’nin dört bucağında nesneler birbirleri ile konuşacak
Vodafone ile Türkiye’nin dört bucağında nesneler birbirleri ile konuşacak

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim