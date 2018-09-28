Bir dev firma daha üretimi durduruyor

Dev otomotiv firması TOFAŞ'ın ardından, Pazardaki daralmayı gerekçe gösteren Renault, 4 hafta boyunca cumartesi günleri 4-12 vardiyasında üretim olmayacağını açıkladı.

Bir dev firma daha üretimi durduruyor
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BİR süredir Türkiye pazarındaki daralmanın kendilerine fatura edilmesi endişesi taşıyan Renault'dan işçilerinin endişelerini artıran haber geldi. İşçilere 4-12 vardiyasında cumartesi günleri 4 hafta boyunca üretim olmayacağı bildirildi. Tofaş'da durdurmuş şu açıklamayı yapmıştı Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yolladığı, "Faaliyetlerin kısmen veya tamamen durdurulması ya da imkansız hale gelmesi" başlıklı açıklamada, "Yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle şirketimiz Bursa fabrikasında Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 işgünü üretime ara verilecektir" denildi. Dövizde yaşanan dalgalanma sonrası otomotiv sektörü derin yara almıştı. Sıfır araç satışlarındaki düşüş nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sıfır araçların ÖTV'sinde indirime gidilmişti.

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