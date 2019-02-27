Bir banka daha kredi faiz oranlarını düşürdü

Türk Ekonomi Bankası da konut kredisi faiz oranını düşürdü. Banka 120 aya kadar olan tüm vadelerde faiz oranını yüzde 1,61'e indirdi

Bir banka daha kredi faiz oranlarını düşürdü
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TÜRK Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini yüzde 1,61'e düşürdü.
120 AYA KADAR TÜM VADELERDE YÜZDE 1,61 FAİZ
TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,61 faiz oranlı konut kredisi kampanyası ile destek oluyor.

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