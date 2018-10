Binlerce turist Alanya'ya gelemeyecek çünkü...

AVRUPA ve Rusya'da her yıl ekim ayının sonu kasım ayının başında kutlanan Sonbahar Bayramı'nda Türkiye'ye akın etmesi beklenen binlerce tatilcinin adresi Alanya yerine Belek olacak. Bunun nedeni ise "Ekimde Alanya'da sezon biter" diyerek Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) olan sefer sayılarını kısıtlı tutan havayolu firmaları.

'FIRSATI GERİ TEPECEĞİZ'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Özellikle 29 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında Avrupa ve Rusya'da bir tatil var. Buralardan Alanya'ya olan talep tüm sezon boyunca en üst seviyedeydi. Ancak sezonun bu son fırsatında misafirleri Alanya'da görmek zor olacak. Çünkü onları getirecek uçak yok" dedi.

'BEKLENTİDEN ÖTE DEĞİL'

"Polonya'dan uçaklar tamamen bitti" diyen Dahaoğlu, "Bu uçaklar olsa alacağımız turist sayısı daha iyi olacak. Tatil için beklenti var ama o da uçaklar olursa gerçeğe dönebilir. Olmazsa da tüm uçakların merkezi konumundaki Antalya Havalimanı'na yakın yerler yani Belek ve Side turistleri kapar. Bu da binlerce turisti kaçırmamız demek" ifadelerini kullandı.

'GÖNÜL İSTEYİNCE YETMİYOR'

Dahaoğlu son olarak şunları söyledi: "Gönül ister ki sürekli uçak olsun. Çünkü uçak varsa her zaman yolcu da vardır. Yani GZP'ye haftada 2-3 kez uçan firmaların ekimde tüm uçuşları durdurması çok yanlış. Antalya'ya uçarken haftada 5 olan sefer sayısını 1-2'ye çekiyorlar. GZP için de bunu yapmalılar. Bu bir eksiklikten değil, şirketlerin tutumundan dolayı böyle."

'RUSLAR KASIMI DA DENEYECEK'

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de "Şu an için talep var, uçaklar boş gelmiyor. Avrupa ve Rus pazarında planlamaya göre uçuşlar devam ediyor. Bu saatten sonra da planlama değişikliği olmaz. Kimse bu riske girmez. Ancak Rus pazarında kasım ayı denenecek. Artık alışageldiğimiz normal sürece giriyoruz" diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 20:54