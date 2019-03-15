KAMU kurumlarının maaş promosyonlarına ilişkin görüşmeleri tek tek sona ermeye başladı. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen banka promosyon ihalesinde 11 bin 306 sağlık çalışanına tek seferde 2 bin 900 lira promosyon ödemesine karar verilmişti.
EN YÜKSEK PROMOSYON 5 BİN 75 LİRA
İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fakültesi banka promosyonu ihaleleri sonucunda tüm zamanların en yüksek banka promosyon anlaşmasını imzalandı. Buna göre en yüksek banbka promosyonu 5 bin 75 lira oldu.
İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personeline banka promosyonu peşin ve tek seferde 15 Mayıs’ta ödenecek.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ise memurlara 3 bin 130 lira ödenmesi konusunda bankayla anlaştı.
Binlerce memura güzel haber! Tek seferde 5 bin 78 lira
Memurlar için güzel haberler peş peşe geliyor. Bankalar promosyon için yarışa girdi. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nde görevli memurlara kişi başına tek seferde 5 bin 78 lira ödenecek. Ödemeler 15 Mayıs'ta yapılacak.
KAMU kurumlarının maaş promosyonlarına ilişkin görüşmeleri tek tek sona ermeye başladı. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen banka promosyon ihalesinde 11 bin 306 sağlık çalışanına tek seferde 2 bin 900 lira promosyon ödemesine karar verilmişti.