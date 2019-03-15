Binlerce memura güzel haber! Tek seferde 5 bin 78 lira

KAMU kurumlarının maaş promosyonlarına ilişkin görüşmeleri tek tek sona ermeye başladı. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen banka promosyon ihalesinde 11 bin 306 sağlık çalışanına tek seferde 2 bin 900 lira promosyon ödemesine karar verilmişti.

EN YÜKSEK PROMOSYON 5 BİN 75 LİRA

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fakültesi banka promosyonu ihaleleri sonucunda tüm zamanların en yüksek banka promosyon anlaşmasını imzalandı. Buna göre en yüksek banbka promosyonu 5 bin 75 lira oldu.

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personeline banka promosyonu peşin ve tek seferde 15 Mayıs’ta ödenecek.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ise memurlara 3 bin 130 lira ödenmesi konusunda bankayla anlaştı.