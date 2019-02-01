Binlerce kişiyi sevindiren gelişme! Faizsiz kredi...

HÜKÜMETİN ikinci 100 günlük eylem planında yer alan şehit aileleri, harp ve vazife malullerine faizsiz konut kredisi müjdesinin detayları netleşti. Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şehit Aileleri ile Gazi ve Vazife malulleri için faizsiz ve 20 yıl geri ödemeli konut kredisi verilmesi çalışmaları başlatıldı. Bu yıl içersinde 260 milyon liralık faizsiz konut kredisi kullandırılması planlanıyor. TOKİ, 2018 yılında 1.758 aileye 194 milyon TL'lik faizsiz kredi vererek, toplamda 23 bin 151 aileye 1 milyar 30 milyon TL faizsiz konut kredisi kullandırdı.

YÜZDE 1 MASRAF ALINIYOR

Kredi miktarı her yıl yıllık fiyat artış oranı kadar artırılıyor. Kredinin miktarı 2018 yılı için 194 milyon liraydı. 2019 için kredi sınırı 260 milyon lira olacak. Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının dörtte biri tutarındaki miktarın Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kesilmesiyle yapılıyor. Krediye faiz uygulasa da kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kredinin yüzde 1'i oranında masraf alınıyor.

NASIL YARARLANILIR?

TOKİ tarafından şehit ailelerine, harp ve vazife malüllerine, dul ve de yetimlerine faizsiz olarak verilen krediden yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü biriminden hak sahibi olduğuna dair belge alınması ve bu hak sahipliği belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor. Şehit ailelerine verilen krediden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli oluyor.

HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

* Kredi istek dilekçesi

* Kredinin müştereken kullanılması halinde diğer hak sahiplerinin kredi kullanmaktan vazgeçtiklerini belirten noter onaylı feragatname

* SGK hak sahipliği belgesi

* Nüfus Cüzdanı fotokopisi

* Konuta ilişkin tapu senedi ve örneği ve yönetmelikte belirtilen diğer belgelerle kredi açılıyor.