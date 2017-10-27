Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107959
ALTIN
155.838
DOLAR
3.8253
STERLİN
5.0052
EURO
4.4422
Mutlu olmayı biliyor musunuz?
Mutlu olmayı biliyor musunuz?
Daha fazla beğeni için Eva Chen'in 5 İnstagram sırrı
Daha gazla beğeni için 5...
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden korunuyor!
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden...
banner468

Binlerce kişiye müjde! Ödemeler hesaba yatmaya başladı

ÇAYKUR, üreticilere eylül ayı yaş çay bedeli olan 264 milyon lirayı ödemeye başladı

Binlerce kişiye müjde! Ödemeler hesaba yatmaya başladı

ÇAYKUR, üreticilere eylül ayı yaş çay bedeli olan 264 milyon lirayı ödemeye başladı

27 Ekim 2017 Cuma 15:13
Binlerce kişiye müjde! Ödemeler hesaba yatmaya başladı
banner404

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, geçen ay alınan 131 bin 500 ton yaş çay karşılığı üreticilere 264 milyon lira ödeneceği belirtildi.

PARALAR BANKA HESAPLARINA YATIYOR

Söz konusu paranın, dün itibarıyla üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı ifade edilen açıklamada, ödemelerin ay sonuna kadar tamamlanacağı kaydedildi.

YAŞ ÇAY İÇİN NE KADAR ÖDENİYOR?

Yaş çay için 2 lira taban fiyat ve 13 kuruş da destekleme primi olmak üzere kilo başına 2.13 lira ödeme yapılıyor. Yaş çaya geçen yıl 1,77 lira taban fiyat, 13 kuruş da destekleme pirimi olmak üzere 1,90 lira ödeme yapılmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
çaykurödeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Rusya, Türkiye'den domates ihracatına onay verdi
Rusya, Türkiye'den domates ihracatına onay verdi
Çalışanlar dikkat! İşte kıdem tazminatını artırmanın yolları
Çalışanlar dikkat! İşte kıdem tazminatını artırmanın yolları

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim