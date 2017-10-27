Binlerce kişiye müjde! Ödemeler hesaba yatmaya başladı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, geçen ay alınan 131 bin 500 ton yaş çay karşılığı üreticilere 264 milyon lira ödeneceği belirtildi.

PARALAR BANKA HESAPLARINA YATIYOR

Söz konusu paranın, dün itibarıyla üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı ifade edilen açıklamada, ödemelerin ay sonuna kadar tamamlanacağı kaydedildi.

YAŞ ÇAY İÇİN NE KADAR ÖDENİYOR?

Yaş çay için 2 lira taban fiyat ve 13 kuruş da destekleme primi olmak üzere kilo başına 2.13 lira ödeme yapılıyor. Yaş çaya geçen yıl 1,77 lira taban fiyat, 13 kuruş da destekleme pirimi olmak üzere 1,90 lira ödeme yapılmıştı.