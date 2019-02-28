Binlerce kişi için iş fırsatı!

İş arayan binlerce kişiye güzel haber... Birçok farklı kurum çok sayıda personel arıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 13 bin sözleşmeli er, Jandarma Genel Komutanlığı, 3 bin 375 askeri personel alacak. İşte personel alan diğer kurumlar...

Binlerce kişi için iş fırsatı!
banner404

KARA Kuvvetleri Komutanlığı 13 bin  sözleşmeli er, Jandarma Genel Komutanlığı 3 bin 375 askeri personel, Milli Eğitim  Bakanlığı (MEB) da 20 bin öğretmen alımı yapılacak. 
 
Geçen yıl sonu itibarıyla 2 milyon 422 bin memur, 254 bin sözleşmeli  personel ve 328 bin işçi çalıştıran devlet, iş kapısı olmayı sürdürüyor.
Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık  Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumda yüzlerce yeni personel istihdam eden  kamu, ihtiyaç duyulan kadrolara alım için ilana çıkmaya devam ediyor.
 
Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan ilana  göre, Milli Savunma Bakanlığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam  edilmek üzere 13 bin sözleşmeli er alımı yapılacak. Başvuran adaylar; evrak kabul  faaliyetleri, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat, sağlık  raporu ve güvenlik soruşturması aşamalarından geçecek.
 
Adaylar başvurularını "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet  adresinden e-Devlet şifresiyle ile giriş yaparak, "Başvuru Programı Kullanma  Talimatı"nda belirtilen esaslar dahilinde gerçekleştirecek.
 
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere de 3 bin  40 erkek, 335 kadın olmak üzere toplam 3 bin 375 askeri personel alımı yapılacak.
 
Ön başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet  adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi  üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 13 Mart'a kadar yapılacak.
 
 Milli Eğitim Bakanlığı da bu yıl alacağı 20 bin öğretmen için takvimi  açıkladı. Ön başvuruların 26 Mart-1 Nisan tarihlerinde olacağı alım için sözlü  sınavlar, 12-30 Haziran'da düzenlenecek.
 
TEDAŞ müfettiş yardımcıları alınacak
 
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerine belirsiz  süreli iş sözleşmesiyle; 86 tren teşkil işçisi, 42 demiryolu yol yapım, bakım ve  onarım makinesi operatörü, 188 demiryolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç  operatörü olmak üzere toplam 356 işçi alınacak.
 
 İşgücü talepleri, 9-15 Nisan arasında İŞKUR'da yayımlanacak.
 
Savunma Sanayi Başkanlığı 15 proje mühendisi, 19 proje asistanı olmak  üzere 34 kişi alacak. Adaylar başvurularını, 1-15 Mart'ta, Başkanlığın internet  sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranından gerçekleştirebilecek.
 
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü de 40 sözleşmeli personel alımı  için ilana çıktı. Üniversite bünyesindeki hastanede görevlendirilecek; 34  hemşire, 1 ebe, 4 sağlık teknikeri ve 1 sağlık personeli için başvurular, 1-15  Mart'ta üniversitenin personel daire başkanlığına şahsen yapılacak.
 
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü Teftiş  Kurulu Başkanlığına ise genel idare hizmetleri sınıfından 10 müfettiş yardımcısı  alınacak.
 
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına başvurular, 15 Mart'ta sona  erecek.
 
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, aralarında itfaiye eri,  zabıta, mühendis, tekniker ve bilgisayar işletmeninin de olduğu 387 personel  istihdam edecek.
 
 Adaylar başvurularını, 6 Mart'a kadar Diyarbakır Büyükşehir  Belediyesine bağlı Kültür Kongre Merkezi Hizmet Binasına yapacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya DOB 'Afife'yi sahneledi
Antalya DOB 'Afife'yi sahneledi
  1. ANTALYA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472