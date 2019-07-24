Binlerce kişi erken emekli oluyor!

SOSYAL güvenlikte sıkıntı yaşayan taksi ve dolmuş şoförleri de yapılan düzenlemeler ile emekli olabiliyor. Faruk Erdem'in yazısına göre; Çalışma hayatı bakımından plaka sahipleri işveren, araçları kullanan şoförler de işçi konumunda.

Dolayısıyla ücret, sigorta gibi hakları var. Şoförlerin diğer çalışanlara göre istisnası ise bazı durumlarda daha az çalışmaları oluyor. Ancak artık bu günleri tamamlama imkanları var.



10 GÜNE DİKKAT!



Şoför ay içinde 30 gün çalışıyorsa normal sigortası yapılıyor. 10 günden çok, 30 günden az çalışıyorsa kalan primlerini ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyor.



Ancak ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle 1 ay içinde 10 günden az çalışanlara, kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlandı.



Bu sigortalılar, 5510 sayılı Kanun'un hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılıyor.



NELER KAZANILIYOR?



Bu sigorta kolu kapsamına dahil olmak isteyenler, SGK internet sitesinde örneği yer alan 'Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi'ni, toplu taşıma aracı sahibinin bağlı bulunduğu meslek odası ya da meslek kooperatifine onaylatarak, araç sahibiyle imzaladıkları kısmi süreli iş sözleşmesi ile birlikte SGK'ya başvurabiliyor.



Farklı araçlarda çalışanların her araç için ayrı sözleşme yapması gerekiyor. Bu sigortalılara, şartları yerine getirmeleri halinde emeklilik aylığı, ölümleri halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacak.



Kendileri ya da bakmakla yükümlü oldukları kişiler, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık yardımlarından yararlanacaklar.



NASIL HESAPLANIYOR?



2019 için, Ek-6 sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı; prime esas günlük kazanç tutarının 26 katı üzerinden hesaplanıyor. Yani 26 günlük ödenen prim 30 gün olarak kabul ediliyor.Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecek.Bu yıl ise 26 günden kabul ediliyor.



ŞARTLARI NELER?



Hizmet akdi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmama (tarım da dahil) ve kamu görevlisi olarak çalışmama,

İsteğe bağlı sigortalı olmama,



Banka sandıklarına tabi çalışmama,



Emekli olarak aylık almama,



18 yaşını doldurmuş olma...



Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 17:54