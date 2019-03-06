Binlerce kişi bunu bekliyordu! O süre uzadı...

KIRSAL Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan tebliğde kırsal kalkınma destekleri kapsamında sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin başvuru süresinin 31 Mart mesai bitimine kadar uzatıldığı belirtildi.
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o açıklama:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
MADDE 1 – 7/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
2019 yılı uygulamaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 14 üncü maddenin yedinci fıkrası hükümlerince 2019 yılı için yapılacak müracaatlara ilişkin süre 31/3/2019 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.