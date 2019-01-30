KAMU kurumlarında ve KİT'lerde çalışan işçilerin merakla beklediği ilave ikramiye ödeme tarihleri belli oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, ilave ikramiyenin birinci yarısı yarın, ikinci yarısı ise 31 Mayıs 2019 tarihinde ödenecek.
MADEN İŞÇİLERİNE İKRAMİYENİN TAMAMI 23 ARALIK'TA ÖDENECEK
Yer altı maden işlerinde çalışan işçilere ayrıca yapılacak ilave ikramiyenin tamamı 23 Aralık'ta ödenecek.
Kamu kurumları ile sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllerde çalışanlara yılda 52 gün ilave ikramiye ödeniyor.
İLAVE İKRAMİYELER, NET ÜCRET ÜZERİNDEN YAPILIYOR
İlave ikramiyeden, geçen yıl dört taksitte ödeme yapılan kadroya alınan taşeron işçiler de yararlanacak. Ancak, belediyelerin kurduğu şirketlerde kadroya alınan taşeron işçiler ilave ikramiyeden yararlanamıyor.
Binlerce işçinin beklediği tarih açıklandı! Ödemeler başlıyor
Kamuda çalışan işçilere 2019 yılında ilave ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. İşçiler, ilave ikramiyenin ilk taksitini yarın, ikinci taksitini 31 Mayıs'ta alacak. İlave ikramiye kadroya alınan taşeron işçiler de yararlanacak
KAMU kurumlarında ve KİT'lerde çalışan işçilerin merakla beklediği ilave ikramiye ödeme tarihleri belli oldu.