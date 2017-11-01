Binlerce araç otoparklarda çürüyor

ARAÇLARIN trafikten men edildikten sonra otopark işlemlerinin başladığını belirten Güven Korkut, Trafik ekipleri hacizli, sigortası olmayan, muayenesi yaptırılmayan araçları trafikten men eder. Bu noktada otopark dönemi başlar. Gerekli işlemler yapılmadan da araçlar otoparktan çıkarılmaz. Men edilmesinin akabinde yaklaşık 6 ay araç burada kalır. 6 aydan sonra biz bunun satışını isteyebiliriz. Ama biz bunu yapmıyoruz çünkü aracın satışa hazırlanması yaklaşık 3 bin lira. Böyle bir güç ise otoparkçıda yok. Zaten burada çok cüzi rakamlara bu işi yapıyoruz" dedi.

OTOPARKTA ARAÇLAR ÇÜRÜYOR

Bazı araçların 15-20 yıldır otoparkta beklediği için çürüdüğünü belirten Korkut, Bu iş zor bir iş. Çok emek sarf edilmesi gereken bir iş. 15-20 yıldır bekleyen araçlar var. Çürümüşler artık. Bu devlet için de zarar, milli emlak için de zarar, hazine için de zarar. Bunların 6 aydan sonra yetkili kurumlar tarafından satışının hazırlanıp, hem hazineye, hem Mal Müdürlüğüne, hem de vatandaşa peyderpey hakkının verilmesi lazım. Herkesin hakkını alması lazım. Doğru olanı da zaten budur" şeklinde konuştu.

ARTIK BUNA BİR ÇÖZÜM BULUNMASI LAZIM

İşleyişin yavaş olması nedeni ile herkesin bundan zarar ettiğini ifade eden Güven Korkut, İşleyiş çok yavaş yürüyor. İcra Dairelerinde artık dosyalardan yer yok. İcra Daireleri artık kilitlenmiş durumda. Buna devlet büyüklerinin el atması lazım. Bu işe köklü bir çözüm bulmaları lazım. Yoksa bize ne 30 dönüm yer yeter, ne de 130 dönüm yer yeter. Bir araç 5 sene, 10 sene kalırsa biz bunun hem sorumluluğunu taşıyamayız hem de bunun altında eziliriz. Bu da her taraf için çeşitli zararlar doğurur. Köklü bir çözüm lazım. Biz bunu yıllardır dile getiriyoruz. Gerekli mercilere de gittik ama çözüm bulamadık. Ümidimiz kısa zamanda bir çözümün bulunması dedi.

BURSALI OTOPARKÇILARA YENİ SİSTEM

Bursa da faaliyet gösteren otoparkçılar olarak yeni bir sistem oluşturduklarını ve işlerini daha da profesyonel yaptıklarını belirten Korkut, Ben Bursa Otoparkçılar Derneği Başkan Yardımcısıyım. Biz çok güzel bir sistem oluşturduk. Server sistemi ile bilgisayar ortamına girdik. Şuanda artık dernekte muhafaza edilen araçların bütün bilgileri mevcut. İşimizi daha profesyonel yapıyoruz. Sağ olsun başkanımız da bu iş ile güzel ilgileniyor. Biz bu sistemi Türkiye geneline yaymak istiyoruz. Bir araç bir depoya geldiği zaman en fazla 6 ay kalması lazım. Yani bu aracı hangi ilgili kurum satacaksa, o kurum bu işte çözüm bulunması lazım. Bu sorun yıllardır var ama aşılmayacak bir sorun değil. Bu konuya el atılırsa, ilgili kurumlara talimat verilirse, aşılmayacak bir şey değil. Bu nasıl men olduysa, satışının da yapılması lazım diye konuştu.

5 MİLYON ARAÇ OTOPARKLARDA

Ülke genelinde yaklaşık 5 milyon aracın otoparklarda bulunduğunu ifade eden Korkut, İnegöl'de yaklaşık 3 bin araç var. Bursa'da 30 bin civarında, ülke genelinde ise 5 milyon civarında araç otoparklarda. Araçlar durdukça değer kaybediyor. Değer kaybetmesi zarar etmek demektir. Bizde 1,5 milyon liralık cip de var, 500 bin liralık TIR'da var. Bu böyle yürümez. Zaten kitlenmiş durumdayız şeklinde konuştu.