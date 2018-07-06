Binalar kullanacağı elektriği üretecek

YEŞİL bina konseptiyle yapılan ve kendi elektriğini kendisi üreten projenin Mart 2019'da hizmete girmesi hedefleniyor. Bu zamana kadar hep özel projeler yaptıklarını belirten Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi, bu projeyle kente çok özel bir değer katacaklarını vurguladı. Mavi, "Antalya'dayız demiyoruz. Antalya'nın tam kalbindeyiz diyoruz. Muratpaşa Lara kıyı bandında Işıklar mevkiindeki bu büyüklükte tek projeyiz. 8 bin 400 metrekarelik arazi üzerinde, 17 ayrı daire tipinden oluşan projemizde toplam 156 daire var. Yeşil bina konseptiyle yapılan ve kendi elektriğini üreten projemizin 2019 Mart ayında hizmete girmesi hedefleniyor. 360 metrekarelik havuz, çocuk oyun alanı, vitamin bar, kapalı otopark, toplantı odası, fitness ve saunayı da içinde bulunduran bu 6 bloklu yapı, şehrin içinde ultra lüks bir yaşam arayanların adresi oldu. İnanıyoruz ki Antalya ve Antalya halkını birçok yenilikle bizimle birlikte buluşacak” dedi.

YÜZDE 20 DEĞER ARTIŞI

Mavi, 6 bin 500 metrekare kapalı otoparkıyla şehir içi trafiğine de rahat bir nefes aldıracaklarını söyledi ve şöyle devam etti: "150 ile 260 metrekareden oluşan dairelerimiz temel attığımız günden itibaren yoğun bir ilgi gördü. Topraktan satışlara başladığımız Fenix 84’te bugüne kadar yaşanan değer artışı da yüzde 20’nin üzerinde. Projemiz tamamlandığında bu rakamın daha da artacağına inanıyoruz."