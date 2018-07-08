'Bina büyük ama kadro küçük'

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya Müdürlüğü, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla coşku dolu bir törenle yeni binasına taşınmıştı. Daha önce Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) destekleriyle Başkent Üniversitesi Hastanesi arkasında bulunan küçük bir binada hizmet vermeye çalışan ve şikayetlere karşı yer yetersizliğini öne süren Alanya SGK, şimdi büyük binaya taşınmasına karşın vatandaşların tepkisinden kurtulamadı. Vatandaşlar bu kez de, "Bina büyük, kadro küçük" demeye başladı. Saatlerce sıra beklediklerini ifade eden vatandaşlar, "Kadro açılması gerekiyorsa kadro açılsın. Milyonlarca liralık yatırım yapılıyor ama içi boş. Kimse buraya vakit öldürmeye gelmiyor. Sezon geldi, herkes dükkanından, işinden, gücünden ayrılıp geliyor. Bir işlemi tamamlamak için saatlerce bekliyoruz. Yetkililer SGK Alanya kadrosunu acilen güçlendirmeli" dedi.

Alanya SGK yetkililerinden şikayetlere ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, ek personel gelip gelmeyeceği kamuoyunda merak konusu oldu.