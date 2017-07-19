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Bimeks nefes aldı

Zor günler geçiren Bimeks, tahvil borcu bulunan kurumsal yatırımcılarla 2.4 yıllık vadede yeniden anlaştı. Şirket, bir yandan da finansal gücü yüksek ortak arayışını hızlandırdı

Bimeks nefes aldı

Zor günler geçiren Bimeks, tahvil borcu bulunan kurumsal yatırımcılarla 2.4 yıllık vadede yeniden anlaştı. Şirket, bir yandan da finansal gücü yüksek ortak arayışını hızlandırdı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:48
Bimeks nefes aldı
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BORÇLARINI döndürmekte zorlanan Bimeks, alacaklıları ile büyük ölçüde anlaştı. Yapılan anlaşmanın detaylarını Borsa’ya bildiren Bimeks’in hisseleri bu haberle birlikte dün yüzde 20’ye yakın prim yaptı. Bimeks’den Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada anlaşmanın detayları şöyle belirtildi:
 
2.4 yıllık ödeme planı
 
“Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla, finansal kuruluşlarla Mayıs ayında yapılandırma sözleşmesi yapılmış ve tahvil borçları dışındaki bütün finansal borçlar 
1 yılı ödemesiz 6 yıllık bir ödeme planıyla uzun vadeye yayılmıştı. Diğer yandan, şirketimizin ticari kapasitesinin eski düzeyine çıkarılması maksadıyla muhtelif çözüm alternatifleri üzerinde çalışılmaktadır. Bu kapsamda, muhtemel ortaklık seçenekleri değerlendirilmekte, ayrıca işletme sermayesinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir çözüm üzerinde çalışılmaktadır. Finansal yapının güçlendirilmesi çalışmasının son aşaması olarak Şirketimiz, tahvil borçlarının yapılandırılması  için görüşmelere başlamıştır. Bu maksatla, kurumsal tahvil yatırımcılarıyla toplantı yapılmış ve yapılandırma çerçevesi müzakere edilmiştir. Buna göre, tedavülde bulunan tahvillerin yeni vade (ağırlıklı ortalama vade olarak 2.4 yıl) ile yapılandırılması planlanmaktadır.”
 
Bimeks, söz konusu yeniden yapılandırmada mevcut faiz oranlarının değiştirilmeyeceğini ayrıca ek teminat olarak tahvil borcunun tamamına grup şirketi Serbim Bilgisayar’ın kefaletinin de tesis edileceğini duyurdu. 

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Son Güncelleme: 19.07.2017 11:07
Anahtar Kelimeler:
BimeksYatırım
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