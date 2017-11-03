BİM'de flaş gelişme! Satın aldılar

Açıklamaya göre Naspak söz konusu payları BİM hissedarları Ahmet Afif Topbaş, Ömer Hulusi Topbaş ve Fatma Fitnat Topbaş'tan satın aldı.

NASPAK Gıda KAP'a yaptığı açıklamada, toplam 31.9 milyon adet halka kapalı payı borsa dışından 80 TL birim fiyat ile satın aldığını ve işlem sonunda BİM 'de yüzde 10.51 hissedar konumuna geldiğini belirtti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.