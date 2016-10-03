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12 Mart Günlük Burç Yorumu

'Bilirkişi'ye aylık 7 bin TL maaş

Çoğumuzun her gün duyduğu ancak hakkında çok az şey bildiği bilirkişilik mesleği, aylık 7 bin lirayı aşan geliri ve kurumsal firmaları ile dikkat çekiyor. Yasal şartları karşılayıp rahatça yapabileceğiniz bu iş sayesinde şirketlerin milyon dolarlık davalarından 100 bin liralık kazanç sağlayabilirsiniz. Üstelik mevcut işinize devam ederek

'Bilirkişi'ye aylık 7 bin TL maaş

Çoğumuzun her gün duyduğu ancak hakkında çok az şey bildiği bilirkişilik mesleği, aylık 7 bin lirayı aşan geliri ve kurumsal firmaları ile dikkat çekiyor. Yasal şartları karşılayıp rahatça yapabileceğiniz bu iş sayesinde şirketlerin milyon dolarlık davalarından 100 bin liralık kazanç sağlayabilirsiniz. Üstelik mevcut işinize devam ederek

03 Ekim 2016 Pazartesi 08:01
'Bilirkişi'ye aylık 7 bin TL maaş
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HER gün haberlerde duyup hakkında çok az şey bildiğimiz bilirkişilik mesleği, aylık 7 bin lirayı aşan kazançları ile dikkat çekiyor. Hakimin hukuki bilgisi dışında, çözümü özel bilgi gerektiren durumlarda görüşüne başvurulan bilirkişilik, ayda binlerce lirayı bulan kazancı ve kurumsal girişimcileri ile dev bir sektöre işaret ediyor. İş mahkemesinde 2.1 milyon, cezada 2 buçuk milyon dava olunca uzmanlara ayda yüzlerce dosya düşebiliyor. Her yıl Adalet Bakanlığı duyurusundaki yasal şartları karşılayıp, atandığınız takdirde siz de bilirkişi olabilirsiniz. 
GAZETECİDEN SAAT TAMİRCİSİNE 
Gazetecilikten mühendisliğe, müzik yapımcısından saat tamircisine, doktordan değerli taş uzmanına kadar yüzlerce meslekte en az 3 yıldır çalışıyor olmanız yeterli. Alanınızı ilgilendiren bir davada hesaplama veya teknik bilgiye ihtiyaç duyulursa bakanlık, sizden görüş talep ederek dosya başına ücret ödüyor. Aslında her gün yaptığınız iş için rapor hazırlayıp para kazanıyorsunuz. Hemen belirtelim, başvurular başladı, 31 Ekime kadar zamanınız (düzeltiyorum) zamanımız var. 
DOSYA BAŞINA 330 LİRA 
Adalet Bakanlığı tarifesine göre, fiyatlar 165 ila 330 lira arasında değişiyor. Mesela sulh ve icra davalarında ücretler 165 lira iken, iş ve kadastroda 220 mülkiyet, marka ve asliye ticaret davalarında ücretler 330 lira. Ancak hakim işin önemine göre bu ücreti takdir yetkisini de kullanarak ciddi oranda artırabilir. Şimdi sıkı durun, bir dosya için konunun önemine göre 10 bin veya 100 bin lira bile alabilirsiniz. Trafik kazalarından iş hukuku davalarına, bilişim suçlarından şirketler arası patent savaşlarına kadar hemen her sektörden uzmanların hazırladığı raporlar hakim ve savcılara yön veriyor. 
200 BİN TL ALABİLİRSİNİZ 
İş bununla da bitmiyor. Kimi zaman da avukat sizden danışmanlık isteyebilir. Mesleğe 30 yılını veren ve parmakla gösterilen kişiler, mevzunun önemine göre 10 bin liraya da bu işi yapabilir 200 bin liraya da. Milyon dolarlık şirket veya boşanma davalarını düşününce bu rakam normal geliyor. Tamamen arz-talep meselesi yani hizmeti veren 'Fiyatım budur' müşteri de 'kabulümdür' derse iş biter. 
RAPOR KAPMA SAVAŞI VAR 
Yüzlerce dosyanın kovalandığı piyasada işler öyle bir durumdaki profesyoneller yanında, yasal şartları karşıladığı için atanmış olup dosya peşinde koşanlar da mevcut. Rekabetin hat safhada olduğu piyasada daha çok dosya kapmak isteyenler 100 liraya bile rapor yazıyor. İstanbul'da 8 bin 863 kişinin bu işi yaptığını eklemekte fayda var. Geçmişte yıllık 300 dosya sınırının bakanlık tarafından gündeme getirildiğini öğreniyoruz. Kabaca bir hesapla 300 liralık standart dosya ücretini 300 ile çarptığınız zaman yıllık 90 bin, aylık da ortalama 7 bin liralık gelir olduğu anlamına geliyor. Vergiler hariç. 
ADALETE YÖN VERİYOR 
Ünal, “Siz bir konuda bilgiye sahipsinizdir ancak onu hakimin ve ilgililerin anlayacağı şekilde yazamazsanız önemi kalmaz. Ayrıca işin tekniği de önemli" sözleriyle süreci özetliyor. Ünal yılların deneyimi ile uyarısını yapıyor: “Adaleti etkileyecek ölçüde ciddi bir sorumluluk, bir delil üretilip, bu sayede hakim karar veriyor. İnsanların, şirketlerin geleceğini etkileyecek bir iş. Bu nedenle kazançlarına bakılarak karar vermek yerine bilgi ve vicdana göre de bu işe talip olunmalı." 
Nasıl bilirkişi olunur? 
T.C. vatandaşı olmak
Yirmibeş (25) yaşından küçük olmamak,
Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
En az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,
Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi, devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihaleye fesat karıştırma, yalan tanıklık gibi suçlardan hükümlü bulunmamak,
Disiplin yönünden meslekten çıkarılmamış olmak,
Kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,
Başka bir adalet komisyonunun listesinde kayıtlı olmamak,
Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için aranılan şartları haiz olmak,
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Son Güncelleme: 03.10.2016 08:09
Anahtar Kelimeler:
Bilirkişiye Aylık 7 Bin TL Maaş
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