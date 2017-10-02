Bilirkişilik fırsatı

MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi, adliyelerde bilirkişi olarak görev almak isteyenler için kurs açtı. Adalet Bakanlığı'nın mahkemelerde görev yapan bilirkişilerin temel eğitimlerini zorunlu kılmasının ardından MMO Antalya Şubesi, bu kursları açmak için bakanlığa girişimde bulundu. MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Adalet Bakanlığı'na, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erdem Can ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokul Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Çoşgun'un bu kursları vermesi için başvurduklarını ve bunun kabul gördüğünü söyledi. Hamamcıoğlu, mesleklerindeki başarılı çalışmaları dikkate alınarak bu iki öğretim üyesinin Adalet Bakanlığı tarafından MMO Antalya Şubesi 'Bilirkişi Temel Eğitimi' vermek üzere yetkilendirildiğini söyledi.

KURS ÜCRETLERİ 600-750 LİRA

Ayşen Hamamcıoğlu, Antalya'da bu kursları düzenleyen ilk meslek kuruluşu olduklarını söyledi. Hamamcıoğlu, "Odamızda eğitimler 4 grup halinde verilecek. Kurslar hafta içi ve hafta sonu olmak üzere gruplar halinde olacak. Bu kapsamda odamızda hafta içerisinde 48 kursiyer, 2 hafta sonunda da 48 kursiyer eğitimlerini tamamlayacak. Oda olarak bu eğitimleri en ucuz veren kurum olduk. Oda üyelerimize 600 lira, oda üyesi olmayan meslek grubu kişiler için de 750 lira kurs bedeli belirlendi" dedi. Kısa süre önce açmalarına rağmen ilk etapta 500 kişi MMO'daki kurslara başvuru yaptı. Antalya genelinde 3 bin 500 kişi adliyelerde bilirkişi olarak görev yapıyor. Son genelgeye göre artık bu kursu almayanlar, bilirkişi olamayacak.