Bilirkişiler sertifikalarını aldı

MMO Antalya Şubesi'nde düzenlenen sertifika törenine, şube başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve kursiyerler katıldı. Törende konuşan Hamamcıoğlu, Antalya'da şu anda 'bilirkişilik' eğitimi verebilen tek kurumun MMO olduğunu belirtti. Eğitimlerin devam ettiğini vurgulayan Başkan Hamamcıoğlu, "Şu an için bilirkişilik eğitimi kapsamında 9'uncu sınıfımızı açtık, 14'üncü sınıfımız için kayıtlar doldu. Halen kayıt almaya devam ediyoruz. Isparta temsilciliğimiz de eğitimlerine başlıyor. Manavgat, Alanya, Isparta ve Burdur temsilciliklerimiz ile birlikte gerekli çalışmaları yaparak tüm Batı Akdeniz'deki bilirkişilere eğitim sunuyoruz" diye konuştu.

SERTİFİKA ZORUNLU

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, 3 Ağustos'ta 'Bilirkişilik Yönetmeliği'nin yayımlandığını da hatırlatan Ayşen Hamamcıoğlu, Resmi Gazetede yayınlanan bu yönetmeliğe göre, her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik temel eğitimi alma ve sertifika sahibi olmanın zorunlu olduğunu ifade etti. Bu yönetmeliğin yayımlanmasındaki amacın bilirkişiliğe bir standart ve kalite getirmek olduğuna değinen Hamamcıoğlu, "5 yıllık mesleki kıdeme sahip kişilerin katılabileceği bu eğitimlerin sonrasında katılımcılara sertifikaları verilecektir" dedi. MMO Antalya Şubesi'nin Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirildiğini de aktaran Ayşen Hamamcıoğlu, "Gerekli prosedürleri hızlıca yerine getirip, eğitmenlerimiz Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erdem Can ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokul Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Çoşgun ile bilirkişilik yapmak isteyen ilgililere büyük bir hizmet sunmuştur. Bu kapsamda eğitimlerimize katılan ilk bilirkişilerimize sertifika vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Kendilerine meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.