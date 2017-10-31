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'Bilgilerinizi güncelleyin'

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), abonelerinin sahip olduğu hak ve fırsatlardan yararlanmaları, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için 'bilgi güncelleme' kampanyası başlattı

'Bilgilerinizi güncelleyin'

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), abonelerinin sahip olduğu hak ve fırsatlardan yararlanmaları, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için 'bilgi güncelleme' kampanyası başlattı

31 Ekim 2017 Salı 23:08
'Bilgilerinizi güncelleyin'
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AEDAŞ elektrik tüketicilerine özel, yeni bir kampanya başlattı. Isparta, Burdur ve Antalya'da 1,7 milyon aboneye hizmet veren AEDAŞ, özellikle abonelik bilgileri eksik ya da eski olan veya kendi üzerine olmayan abonelerine daha iyi hizmet verebilmek için 'Bilgilerinizi güncelleyin' çağrısında bulundu. Güncellemenin 186 çağrı merkezi ve il/ilçe işletme müdürlüklerinin yanı sıra kurumun internet sitesi üzerinden de yapılabileceği duyuruldu.
Elektrik tüketicilerinin yönetmeliklerle tanınan hak ve fırsatlardan yararlanabilmeleri için 'aboneliklerinin kendi üzerinde olması' gerektiğine işaret eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "Teknolojiye yaptığımız yatırımlar sayesinde uzun bir süredir abonelerimizi SMS ve e-posta yolu ile birçok konuda hızla bilgilendirebiliyoruz. İletişim ve abonelik bilgilerini güncelleyen, elektrik aboneliğini üzerine alan tüketicilerimiz, bu sayede planlı kesintilerin yanı sıra plansız kesintileri, arızaların nedeni ve ne kadar süreceği bilgisini SMS ve e-posta yolu ile öğrenme fırsatına sahip olacak" dedi.
‘HAK KAYBINA UĞRAMAYIN’
Başta mobil telefon ve adres bilgisi olmak üzere abonelik bilgilerinin güncellenmesinin önemine vurgu yapan Müdüroğlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun çıkardığı yönetmeliklerle tüketicilere çeşitli hak ve fırsatlar tanındığına dikkati çekti. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre abonelerin birçok hakka sahip olduğunu vurgulayan Bahadır Müdüroğlu, "Ancak aboneliği üzerinde bulunmayanlar ne yazık ki bunlardan yararlanamıyor. Biz görevli dağıtım şirketi olarak tüketicilerimizin haklarından sonuna kadar faydalanabilmelerini istiyoruz. Örneğin, yönetmeliğe göre voltaj iniş çıkışı nedeniyle zarar gören elektronik eşyalarla ilgili tüketicinin tazminat hakkı bulunuyor. Ancak aboneliği üzerinde olmayan tüketici bundan faydalanamıyor. Yine sayaç arızası halinde de bilgilerini güncelleyen tüketiciye daha hızlı hizmet vermek mümkün oluyor. Elektrik tüketicilerinin mağduriyet yaşamamaları için tek yapmaları gereken aboneliklerini üzerine almaları ve bilgilerini güncellemeleri" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Elektrik DağıtımAEDAŞ
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