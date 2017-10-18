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Biletler satışa çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin biletleri satışa çıktı

Biletler satışa çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin biletleri satışa çıktı

18 Ekim 2017 Çarşamba 23:15
Biletler satışa çıktı
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BU yıl 21-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin resmi film seçkisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Dün satışa sunulan festival filmlerinin biletlerine de Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. İlk günden, Antalya Kültür Merkezi'nin gişesinde uzun kuyruklar oluştu. Sinemaseverler, festival kapsamında gösterilecek ve dünya çapında başarılarıyla adından söz ettiren yönetmenlerin filmlerini merakla bekliyor. Festival kapsamında 'Never Leave Me', 'April's Daughter' 'Redoutable', 'Misafir', 'The Florida Project', 'Angels Wear White', 'Scary Mother', 'Zor Bir Karar', 'Loving Vincent', 'A Man of Integrity', 'Human Flow', 'Radiance' ve 'The Other Side of Hope' filmlerinin gösterimi yapılacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir Belediyesi
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