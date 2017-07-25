Bilecikli üretici İstanbul'a kavun yetiştiremiyor

BAKANLIK , enerji, ulaşım, madencilik gibi sektörlerde yapılan yatırımlar için 54 bin 357 proje için ÇED’e gerek duymazken, 4 bin 457 projede ise ÇED olumlu kararı verdi. Bakanlığın sadece 46 proje için olumsuz görüş bildirmesi dikkat çekti.

3 BİN 562 PROJE DEĞERLENDİRİLDİ

Bakanlığın hazırladığı Çevre Denetim Raporuna göre 2016 yılı içerisinde toplam 3 bin 562 proje değerlendirildi. 2016 yılında ÇED Yönetmeliği kapsamında verilen kararların yüzde 46’sını oluşturan bin 656 proje petrol-madencilik sektöründe, yüzde 17’lik kısmını oluşturan 604 proje ise tarım-gıda sektörlerinde verildi.

46 PROJEDE “ÇED OLUMSUZ” ÇIKTI

Yine 2016 yılında 405 proje değerlendirildi. ÇED Olumlu Kararı verilen projeler içerisinde 127 projeyle petrol, madencilik; 87 projeyle tarım-gıda sektöründeki projeler önemli paya sahip oldu. Bir yıl içinde 3 bin 157 proje değerlendirilirken “ÇED gerekli değildir” kararı verilen sektörler içerisinde yüzde 48’lik pay, bin 529 projeyle madencilik yatırımlarına ait projeler büyük bir yoğunluk gösterdi.

54 BİN PROJEDE ÇED’E GEREK YOK

1993-2016 yılları arasında bakanlık tarafından toplamda 59 bin 732 ÇED Yönetmeliği kapsamında karar alınmış, bu kararlar çerçevesinde 54 bin 357’si için “ÇED gerekli değildir kararı”, 4 bin 457’si için “ÇED olumlu kararı” verildi. Sadece 46 proje için “ÇED olumsuz” kararı çıkarken, 872 proje için de ”ÇED gereklidir” denildi. “ÇED gerekli değildir” kararı verilen projelerin yüzde 49’unu petrol ve maden yatırımlarının oluşturması dikkat çekti.ÇED süreci yapılması planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerin belirlenmesinde, olumsuz olabilecek etkilerin önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesini, projelerin uygulanmasının izlenmesinde sürdürülecek çalışmaları kapsıyor.ÇED , Proje , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ovalarında büyük zarara yol açan sağanak ve dolunun ardından Bilecik'in Sakarya Vadisi'nde yetiştirilen kavunların talebinde artış oldu. Medetli Köyü Muhtarı Öztürk: "İstanbul iline cevap veremiyoruz. Kavuna çok talep var. Benim şahsi görüşüm, Karacabey'in doludan zarar görmesi burada bir boşluk yarattı"

Sakarya Irmağı'nın geçtiği Osmaneli ilçesindeki vadide üretilen kavunlar, özellikle İstanbul'dan yoğun ilgi görüyor.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen tüccarlar, kavun üreticileriyle yaptıkları sıkı pazarlıkların ardından tonlarca ürün alımı yapıyor. Talep artışı nedeniyle kavunun kilosu tarlada 70-80 kuruştan alıcı buluyor. Medetli Köyü Muhtarı Mustafa Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde geçen seneyle aynı oranda ekim yapıldığını belirtti. Öztürk, ona rağmen bu sene talebi karşılayamadıklarını vurgulayarak, "İstanbul iline cevap veremiyoruz. Kavuna çok talep var. Benim şahsi görüşüm, Karacabey'in doludan zarar görmesi burada bir boşluk yarattı.Karpuzda da aynı oldu, onda da hareketlenme var şu anda. Kavun da güzel fiyat yapıyor. Çiftçi memnun. Köyümüzün yüzde 70'i karpuz ve kavunculukla uğraşır. Şu anda kazançtan memnun köyümüz." diye konuştu.

ÜRETİCİ DE TÜCCAR DA MEMNUN

İstanbul'dan ürün almaya gelen tüccar Sami Büyüksaraç da "Fiyatlar 70-80 kuruş arasında gidiyor. Tabii bunun nakliye ve diğer masrafları da var. Onlarla beraber üzerine masraflarını da koyduktan sonra halka arz edeceğiz. Alıcı da satıcı da şu anda memnun." ifadelerini kullandı. Sabah erken saatlerden itibaren yetiştirdiği kavunları toplamaya başlayan üreticilerden Ali Öztürk de tüccarlarla sıkı pazarlıkların gün boyu sürdüğünü belirterek, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Öte yandan, Bilecik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2016 yılında il genelinde 9 bin 275 dekarlık alanda 21 bin 633 ton kavun üretildi. Osmaneli ilçesinde ise geçen yıl, 3 bin 100 dekarlık alanda 9 bin 300 tonluk kavun elde edildi. Bu sene de aynı büyüklükteki ekim alanlarında, geçen yılla benzer rekolte beklendiği bildirildi.