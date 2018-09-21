Bilal Erdoğan, milli sporlarda başarının artması için destek istedi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MÜSİAD 100'üncü Genel İdare Kurulu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Mehmet Yarar'ın bulunduğu toplantıda dünyanın içinde bulunduğu dönüşümde spor endüstrisinin yeri ve önemi konuşuldu. Toplantı öncesi Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, maçlarda kullanılan formalar ve çeşitli spor malzemelerinin bulunduğu sergi alanını gezdi. Erdoğan adının yazılı olduğu, Türkiye'de üretilen ilk yarış otomobili altın rengi Volkicar'ı inceledi.

LİSANSLI OKÇU SAYISINDA ARTIŞ

İlk oturumun moderatörlüğünü 10 kez motor sporları şampiyonu olan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, yaptı. 'Sporun Kültür Taşıyıcı Fonksiyonu ve Geleneksel Sporların Önemi' konulu bir konuşma yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, okçuluğu geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını, lisanslı okçu sayısının 5 yılda 20 binin üzerine çıktığını söyledi. Okçuluk branşında sporcuların madalya alma aşamasına geldiğini ifade eden Erdoğan, "Spor kulubü olarak yaptığımız pratikler dikkate alınıyor. Bir yandan teknolojiyi kullanırken diğer yandan Türk- Osmanlı yayının imalatını hayata geçirmeye çalıştık. Okçulukta da başarılı olduk. Geleneksel sporlarla ilgili serüven dünya için de değerlidir. Yerel sporlar dünyanın başka bölgelerinde de ilgi çekmektedir" dedi. Dünyada geleneksel sporlarla ilgili ciddi bir taban olduğunu vurgulayan Bilal Erdoğan, kültürel anlamda ikili ilişkilerin gelişmesinde de sporun payı olduğunu dile getirdi. Erdoğan, dünyada kültürel eşitsizlik, adaletsizlik çağı yaşandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Ekonomik olarak Batı'nın tahkim ettiği 200 yılın sonucu olarak şunu görüyoruz; Batı'nın ekonomik alandaki hegemonyası ekonomik alanla sınırlı kalmıyor. Askeri alanda da kendini gösteriyor, birbirini tahkim ederek yürüyor. Kültürel alanda da yansımalarını görüyoruz. Nasıl ki daha önce Kamboçya'da çok gelişmiş kültürler tarihini karanlık sayfalarına gömüldülerse yaşadığımız tarihte de kültürlerin gömülmeye, yok edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Biraz kurcaladığımızda ekonomik sebepler görüyoruz. Batı kendi ürettiklerini satarken kendi kültürünün reklamını yapıyor. Kültürel adaletsizlikle mücadele etmek için kitlesel metodları bulmak lazım."