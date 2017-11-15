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Bilal Ekşi, kalkış oranını açıkladı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Salı günkü seferlerimizi yüzde 90 zamanında kalkış oranı ile icra ettik” diyerek yakaladıkları başarıyı twitter hesabından paylaştı

Bilal Ekşi, kalkış oranını açıkladı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Salı günkü seferlerimizi yüzde 90 zamanında kalkış oranı ile icra ettik” diyerek yakaladıkları başarıyı twitter hesabından paylaştı

15 Kasım 2017 Çarşamba 14:23
Bilal Ekşi, kalkış oranını açıkladı
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TÜRK Hava Yollarının Salı günü yaptığı Bin 135 seferin zamanında kalkış oranı yüzde 90 oldu. Bu oranı resmi twiter hesabından duyuran Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Dünya genelinde UÇUS gerçekleştiren ve vaktinde kalkan UÇAK Bin 135 tane. Oran yüzde 90” paylaşımı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
THYBilal EkşiKalkış OranıTürk Hava Yolları
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