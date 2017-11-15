Bilal Ekşi, kalkış oranını açıkladı

TÜRK Hava Yollarının Salı günü yaptığı Bin 135 seferin zamanında kalkış oranı yüzde 90 oldu. Bu oranı resmi twiter hesabından duyuran Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Dünya genelinde UÇUS gerçekleştiren ve vaktinde kalkan UÇAK Bin 135 tane. Oran yüzde 90” paylaşımı yaptı.
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