Beyaz ete zam geldi

KIRMIZI ete göre daha uygun olan fiyatı nedeniyle büyük talep gören beyaz ette, nisan ayı başı itibariyle fiyat artışına gidildi. Zam sonrası 9-9.5 liraya satılan bütün piliç 12.5-13 liraya, 18 liraya satılan piliç 23 liraya, 9 liraya satılan piliç but 12.5 liraya, kanat ise 12 liradan 15 liraya yükseldi. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESDBİR) Başkanı Sait Koca, zam kararının gerisinde, artan maliyetlerin olduğuna işaret etti. Sektör olarak son 6-8 aylık dönemde zarar ettiklerini savunan Koca, "Domatesin 10 lira olduğu bir ortamda tavuk etinin 12-13 lira olması çok da yüksek değil" yorumunda bulundu. Koca, dünya genelinde de piliç eti fiyatlarında ciddi bir artış olduğuna işaret etti.

'İNSAFSIZ BİR ZAM OLDU'

Zam kararına ilk tepki ise yemek sanayicilerinden geldi. Toplam tavuk eti üretiminin yüzde 20'sini 5 bin kadar yemek firması eli ile tüketiliyor. Bu da yıllık 180 bin ton tavuk etine denk geliyor. İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Sedat Zincirkıran, "Zam kararı seçimden hemen sonraki bir-iki gün içinde yansıdı. Evet belli maliyet artışları olabilir. Zam oranı yüzde 20 ile 28 arasında değişiyor. Bu oranlar tek kelime ile korkunç. Yemek sanayicileri için olduğu kadar, nihai tüketici için de çok insafsız bir zam oldu" açıklaması yaptı.