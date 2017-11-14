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Beyaz eşyada son dakikacı AVM’lerin cirosunu katladı

Okulların açılması ve beyaz eşyada ÖTV indiriminin son günleri olması Eylül’de AVM cirolarını yüzde 8.5 artırdı. Teknoloji kategorisi yüzde 38.5’lik artışla en yüksek ciroların elde edildiği alan oldu

Beyaz eşyada son dakikacı AVM’lerin cirosunu katladı

Okulların açılması ve beyaz eşyada ÖTV indiriminin son günleri olması Eylül’de AVM cirolarını yüzde 8.5 artırdı. Teknoloji kategorisi yüzde 38.5’lik artışla en yüksek ciroların elde edildiği alan oldu

14 Kasım 2017 Salı 07:47
Beyaz eşyada son dakikacı AVM’lerin cirosunu katladı
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BEYAZ eşyada ÖTV indiriminin son günleri olması ve okulların açılması Eylül ayında alışveriş merkezlerinde ciroları artırdı. 30 Eylül’de sona eren indirimin etkisiyle alışveriş merkezlerinde cirosu en çok artan kategori teknoloji oldu. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Eylül ayı sonuçlarına göre, Eylül’de cirolar enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 8.5 arttı. Üçüncü çeyrekteki artış oranı da yüzde 19.4 oldu. AVM’lerde metrekare başına düşen cirolar İstanbul’da 958 TL, Anadolu’da 731 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 822 TL olarak belirlendi. Üçüncü çeyrek rakamları incelendiğinde de ortalama metrekare verimliliği 870 TL olarak karşımıza çıktı.
Eylül ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı yüzde 38.5 ile teknolojide yaşandı. Teknolojiyi yüzde 12.8 ile yiyecek içecek kategorisi, yüzde 0.9 ile giyim kategorisi, yüzde 0.5 ile ayakkabı kategorisi izledi. Hipermarket kategori cirolarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 azalış gözlemlendi. Ziyaret sayısı endeksi de üçüncü çeyrek bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 1.9 azaldı.
 
Ziyaretçi düşse de harcama artıyor
 
AVM Endeksi Eylül 2017 sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü, şunları söyledi: “Okulların başlamasıyla birlikte ciro endeksinde yüzde 8.5’lik artış gözlemliyoruz. Diğer yandan ÖTV indiriminin 30 Eylül’de sona ereceğine dair yapılan bilgilendirmeler de bu ay içinde yapılan teknoloji alışverişlerini artırmış durumda… Ziyaretçi sayısında yaşanan azalmaya rağmen ciro endeksinde gözlemlenen artış ziyaretçilerin daha yüksek bütçelerde alışveriş yaptığını ortaya koyuyor.”

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Anahtar Kelimeler:
ÖTVIndirimCiro
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