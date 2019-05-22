Beyaz eşya satışları dört ayda yüzde 8.0 düştü

TÜRKİYE Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde satışlar yüzde 8.0 ve ihracat yüzde 1.0 düştü. Buna göre, Nisan ayı ihracatı, yüzde 7.0 düşüşle 1 milyon 428 bin adede geriledi. Beyaz eşya üretimi, Nisan ayında ve Ocak-Nisan döneminde yüzde 2.0 düştü. Verinin kapsadığı altı beyaz eşya arasında buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi ve ocak yer alıyor. TÜRKBESD’in açıklamasında, sektörün dört aylık dönemi şöyle değerlendirildi: "Bu başarıda önemli pay, geçen yılın aynı dönemindeki olumlu ihracat performansımızdı; 5.7 milyon adet dolayında ürün ihracatı yaptık. İç pazarda ise, aynı dönemdeki yeni konut satışlarındaki yüzde 24 daralmaya (TÜİK) karşın, beyaz eşya sektöründe yalnızca yüzde 8.0 düşüş oldu. Bunda, ÖTV muafiyetinin olumlu etkisini gözlemledik. Ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalara karşın, Avrupa’daki en büyük beyaz eşya üreten ülke konumumuzu sürdürmüş olmaktan gururluyuz. ÖTV’nin sektörümüzde tamamen kaldırılması talebimizi yinelemek istiyoruz."