Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

Beyaz eşya, mobilya ve konutta vergi indiriminde son gün 30 Eylül

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, beyaz eşya, klima, konut ve mobilyada indirimli vergi uygulamasının 30 Eylül’de sona ereceğini hatırlatarak, sunulan avantajdan faydalanmak isteyen tüketicilerin ellerini çabuk tutmaları gerektiğini bildirdi

Beyaz eşya, mobilya ve konutta vergi indiriminde son gün 30 Eylül

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, beyaz eşya, klima, konut ve mobilyada indirimli vergi uygulamasının 30 Eylül’de sona ereceğini hatırlatarak, sunulan avantajdan faydalanmak isteyen tüketicilerin ellerini çabuk tutmaları gerektiğini bildirdi

27 Eylül 2017 Çarşamba 17:24
Beyaz eşya, mobilya ve konutta vergi indiriminde son gün 30 Eylül
banner404

2016 yılı hem Antalya hem de Türkiye ekonomisi için oldukça zor bir dönem olduğunu ve bu dönemde hükümetin son derece olumlu bir kararla beyaz eşya, klima, konut ve mobilya sektörlerinde vergi indirimine gittiğini hatırlatan Davut Çetin ilgili sektörlerde vergi avantajının da etkisi ile önemli miktarda hareketlenme yaşandığını söyledi.

Ancak avantajlı vergi oranları için belirtilen sürenin30 Eylül’de sona ereceğini hatırlatan çetin, böylece KDV mobilyada yüzde 8’den 18’e çıkacağını, sıfıra indirilen beyaz eşyadaki özel tüketim vergisinde (ÖTV) ise yüzde 6.7 oranına yeniden dönüleceğini belirterek konutta yüzde 1 ve 8’e indirilen KDV de yeniden yüzde 8-18’e yükseltileceğini kaydetti. Çetin, sunulan bu vergi avantajından faydalanmak isteyen vatandaşların son günleri iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.

Vergi sistemi yeniden ele alınmalı

Diğer taraftan ATSO olarak vergi sisteminin yeniden ele alınması yönündeki taleplerinin devam ettiğini söyleyen Davut Çetin şöyle dedi: " Halihazırda vergiden bile vergi alan bir sistemimiz var. Toplam vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergilerin payı yüzde 60 düzeyindedir. Bu oran çok yüksek. Çok kazanandan çok, aza kazanandan az alan bir vergi sistemi sosyal adalet için son derece önemlidir. İmar rantını vergilendiren, üretim ve istihdam üzerindeki vergi yükünü azaltan bir sistem kurgulanmalıdır. Artık günümüzde buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın gibi eşyalar, mobilya ürünleri lüks olmaktan çıkmış, asgari yaşam standartlarını sağlamak için bir zorunluluk halini almıştır. Bu ürünler üzerinden alınan dolaylı vergilerin oranları da bu duyarlılık ile ele alınmalıdır"

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ANTALYA Ticaret Ve Sanayi OdasıMobilyaBeyaz EşyaATSOVergi Indiriminde Son GünDavut Çetin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç çiftçiler desteklenecek
Genç çiftçiler desteklenecek
Reklam yatırımı arttı
Reklam yatırımı arttı
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim