Beyaz eşya, mobilya ve konutta vergi indiriminde son gün 30 Eylül

2016 yılı hem Antalya hem de Türkiye ekonomisi için oldukça zor bir dönem olduğunu ve bu dönemde hükümetin son derece olumlu bir kararla beyaz eşya, klima, konut ve mobilya sektörlerinde vergi indirimine gittiğini hatırlatan Davut Çetin ilgili sektörlerde vergi avantajının da etkisi ile önemli miktarda hareketlenme yaşandığını söyledi.

Ancak avantajlı vergi oranları için belirtilen sürenin30 Eylül’de sona ereceğini hatırlatan çetin, böylece KDV mobilyada yüzde 8’den 18’e çıkacağını, sıfıra indirilen beyaz eşyadaki özel tüketim vergisinde (ÖTV) ise yüzde 6.7 oranına yeniden dönüleceğini belirterek konutta yüzde 1 ve 8’e indirilen KDV de yeniden yüzde 8-18’e yükseltileceğini kaydetti. Çetin, sunulan bu vergi avantajından faydalanmak isteyen vatandaşların son günleri iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.

Vergi sistemi yeniden ele alınmalı

Diğer taraftan ATSO olarak vergi sisteminin yeniden ele alınması yönündeki taleplerinin devam ettiğini söyleyen Davut Çetin şöyle dedi: " Halihazırda vergiden bile vergi alan bir sistemimiz var. Toplam vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergilerin payı yüzde 60 düzeyindedir. Bu oran çok yüksek. Çok kazanandan çok, aza kazanandan az alan bir vergi sistemi sosyal adalet için son derece önemlidir. İmar rantını vergilendiren, üretim ve istihdam üzerindeki vergi yükünü azaltan bir sistem kurgulanmalıdır. Artık günümüzde buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın gibi eşyalar, mobilya ürünleri lüks olmaktan çıkmış, asgari yaşam standartlarını sağlamak için bir zorunluluk halini almıştır. Bu ürünler üzerinden alınan dolaylı vergilerin oranları da bu duyarlılık ile ele alınmalıdır"