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‘Beyaz altın’ hasada hazırlanıyor

Son yıllarda ülkemizde üretimi düşen ve bu yıl devlet tarafından destekleme kararı alınmasının ardından üreticinin yeniden tercih ettiği pamukta hasat dönemi yaklaşıyor. Manisa’da üreticiler ekim ayının ilk haftası hasadını yapacakları pamuğun fiyatlarından umutlu olduklarını vurguladılar

‘Beyaz altın’ hasada hazırlanıyor

Son yıllarda ülkemizde üretimi düşen ve bu yıl devlet tarafından destekleme kararı alınmasının ardından üreticinin yeniden tercih ettiği pamukta hasat dönemi yaklaşıyor. Manisa’da üreticiler ekim ayının ilk haftası hasadını yapacakları pamuğun fiyatlarından umutlu olduklarını vurguladılar

20 Eylül 2017 Çarşamba 09:45
‘Beyaz altın’ hasada hazırlanıyor
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BİR dönem Türkiye’nin pamuk üretiminde önemli merkezlerden biri olan ancak daha sonraları kota ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle üreticilerin farklı tarımsal ürünlere yöneldiği Manisa’da, pamuk yeniden üreticilerin gelir kapısı olmaya aday. Çiftçiye ve ekonomiye sağladığı katma değer sebebiyle “Beyaz altın” olarak da nitelendirilen pamuk için bu yıl devlet tarafından destekleme kararının alınması, ekim alanlarını da arttırdı. Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde de nisan ayında ekimi yapılan pamukta hasada sayılı günler kaldı. 26-27 Nisan’da 110 dönüme pamuk ektiğini belirten üretici Nurettin Yavaş, “2008-2009 yılında ekime ara vermiştim. Hangi mahsulü ekip para kazanacağız ki mecburen ekiyoruz. En randımanlı olarak şu an pamuğu görüyoruz. Ben geçtiğimiz Mart ayında 3,10 kuruşa pamuk sattım. Bu yıl da aynı fiyatları bekliyorum. Bugün ilaç attım, 12-15 gün arasında toplamaya başlayacağım. Ektiğim alandan 500 kilogram kadar pamuk bekliyorum” dedi.

8 ila 10 bin dönüm arasında pamuk ekimi yapıldı

10 sene öncesine kadar Saruhanlı’da 120 bin dekara yakın pamuk arazisinin bulunduğunu aktaran Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, çiftçilerin o dönemlerde işçilik ve girdi maliyetlerinden dolayı alternatif ürünlere geçtiğini söyledi. Okur, “Saruhanlı ilçemizin yetiştirmiş olduğu pamuk, lif bakımından Bergama’dan sonra ikinci gelmekteydi. Artık yeni teknolojinin gelmesiyle beraber ekimden hasada kadar her şeyini makine ile yapabiliyoruz. Eskiden toplama zamanı geldiği zaman işçilik maliyetleri çok yüksekti. Biz çoğu zaman işçiyle ortak yarı yarıya çalışıyorduk. Şimdi pamuk toplama makineleri çıktı. Bu makineler biraz olsun çiftçinin maliyetini düşürdü. O yüzden çiftçimiz bu yıl bir nebze de olsa kesin olmamakla beraber 8 ila 10 bin dönüm arasında bir pamuk ekimi yaptı. Önümüzdeki yıl bu rakamın daha da artmasını bekliyoruz. Çünkü insanlar artık Mısır’dan da kazanamamaya başladı” diye konuştu.

“3 liradan aşağıya düşmemesi lazım”

Pamuk eken çiftçilerin fiyat konusunda beklentilerinin olduğunun altını çizen Okur, konuşmasına şöyle devam etti:
“En azından fiyatların 3 liradan aşağıya düşmemesi lazım. Bu pamuğun 3 liradan aşağıya düşmeyip desteklemelerin de ilavesiyle bir nebze olsun çiftçimiz para kazanabilir. Duyduğumuz kadarıyla bir haftadan beri pamuk fiyatları gerilemeye başlamış. Hasat zamanı sürekli bu tür döngüler hep yaşanır. Unutulmasın geçmiş yıllarda da bu fiyat oyunları oynandı ve bu yüzden ilçemizde 5 tane çırçır fabrikası kapandı. Ekim alanları artarsa önümüzdeki yıllarda tekrar faaliyete geçeceğine inanıyoruz.”

“Yeniden pamuğa yönelinecek”

Mısırın pamuğa göre bakımının daha zor olduğuna vurgu yapan Okur, “Mısıra 7-8 defa su veriyoruz ancak pamukta öyle değil, pamukta en fazla 3 defa su verilir. Bazı çiftçiler pamuk için damlama sulama sistemi kurdu. Bu yer altı kaynaklarını rahatlatacak. Devlet mısır ekilmesin diye primi düşürdü. İlerleyen günlerde mısırı tamamen kaldırıp, pamuğa yönelineceğini düşünüyorum” dedi.

“Sarı altınımız var bir de beyaz altınımız olsun”

Tarımsal üretimin önemine de dikkat çeken Okur, tüketicinin ucuz ve kaliteli ürün kullanabilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Okur, “Sarı altınımız (üzüm) var bir de beyaz altınımız olsun. Biz üreteniz, biz üretmezsek hiçbir şey olmaz. Biz üreteceğiz ki tüketici de bu malı ucuz ve kaliteli yesin. Pamukta en son kilogram başına 75 kuruş bir destekleme vardı. 500 dönümü geçtikten sonra dekar başına 50 kuruş prim var. İnşallah bu desteklemeler artar. Devlet böyle pamuğa destek verdiği sürece ilçemizdeki ekim alanlarının 80 bin dekara kadar çıkacağını tahmin ediyoruz. Çiftçi arkadaşlarımızın önümüzdeki yıl mısır yerine alternatif olarak pamuk ekimini denemelerini istiyorum” ifadelerini kullandı. 

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