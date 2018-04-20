Beştepe'den ÖTV indirim sinyali: Faize de kura da olumlu katkı yapar

CUMHURBAŞKANLIĞI Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, ÖTV indirimi ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Enflasyon beklentilerini düşürüz; temel makrodan faiz ve kura kadar olumlu etkisi olur; bunları kullanmaktan çekinilmemeli" dedi.
TRT Haber yayınında konuşan Cemil Ertem'in açıklamalarında öne çıkanlar hususlar şöyle:
- Bu yıl yüzde 7'nin üzerinde büyüme bekliyoruz; seçime rağmen büyüme temposunda bir değişiklik olmayacak
- Petrol fiyatlarındaki artışa rağmen maliye ve para politikasıyla çift haneye çıkan enflasyonda beklentileri tek haneye indirecek araçlar var
- KGF'de ihracat kredilerinde 14 milyar liralık limitten 8 milyar TL'ye yakın kredi kullandırıldı; bu, ihracatın 2018'de tempolu artacağını gösteriyor
- Petrol fiyatlarının yükselişine bağlı olarak enflasyon beklentilerinde bozulmadan bahsediliyor; petrolde 70 dolar seviyesinde katılık olursa maliye politikasında atacağımız adımlar olabilir
- Fiyat esnekliği olmayan alanlarda ötv indirimleri bütçede çok olumsuz etkiye yol açmaz
- (ÖTV indirimiyle) Enflasyon beklentilerini düşürüz; temel makrodan faiz ve kura kadar olumlu etkisi olur; bunları kullanmaktan çekinilmemeli
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