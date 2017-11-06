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BES’ten cayana ‘cazip’ fırsat

Otomatik BES’ten çıkanların ‘cazip’ haklardan yararlanacağını belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, yeniden girişte 2 yıllık bekleme süresinin olmayacağını ve 1.000 liralık katkının yeniden hesaplanacağını açıkladı

BES’ten cayana ‘cazip’ fırsat

Otomatik BES’ten çıkanların ‘cazip’ haklardan yararlanacağını belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, yeniden girişte 2 yıllık bekleme süresinin olmayacağını ve 1.000 liralık katkının yeniden hesaplanacağını açıkladı

06 Kasım 2017 Pazartesi 08:12
BES’ten cayana ‘cazip’ fırsat
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BU yılın başında uygulanmaya başlayan Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) çıkış oranlarının yüksek olması eleştiriliyordu. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) daha çok katılımcı çekmek ve uygulamayı iyileştirmek için sistemi yeniden kurguladıklarını belirterek, “Çalışmalarımız son aşamaya geldi. Sistemden cayan vatandaşlarımızın daha cazip hale getirilecek tüm haklardan faydalanabilmesinin önünü açacağız” dedi.

Sistemde, devletin başlangıçta sunduğu 1.000 liralık katkı, katkı payına karşılık yüzde 25’lik ödeme, sistemden emeklilik hakkı kullanıldığında yıllık gelir sigortasını seçen katılımcılara yüzde 5 devlet katkısı ve vergi teşviki gibi cömert desteklerin olduğuna işaret eden Şimşek, daha çok katılımcı çekmek ve uygulamayı daha iyi hale getirmek için sistemi yeniden kurguladıklarını söyledi. Şimşek, sistemi iyileştirecek alternatifler üzerinde çalıştıklarını ve bunların son aşamaya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

Devlet katkısı artabilir

“Sisteme yeniden giriş yapmak isteyen katılımcılar için başlangıçtaki 1.000 liralık devlet katkısını yeniden hesaplayacağız. Sisteme yeniden girişte 2 yıl beklenmesi zorunlu olmadan, sistemden cayan vatandaşlarımızın daha cazip hale getirilecek tüm haklardan faydalanabilmesinin önünü açacağız. Mevcut uygulamada 2 ay olan cayma dönemi süresini de 6 aya kadar uzatmayı düşünüyoruz. Bu sürede yine anapara koruma garantisi sunulacak. Taahhüt edilen devlet katkısının nemalandırılmasına ilişkin süreç ve düzenlemeler katılımcıların lehine olacak şekilde yeniden düzenlenecek ve bu hususlarda iyileştirmeler yapılacaktır.”

2 çalışandan biri otomatik BES’li

MEHMET Şimşek, bu yılın başından itibaren uygulanmaya başlanan bireysel emekliliğe otomatik katılım sisteminde, 27 Ekim itibarıyla 3 milyon 371 bin 203 çalışanın bulunduğunu bildirdi. Toplam fon büyüklüğünün 1.4 milyar liraya ulaştığı sistemde, bu büyüklüğün yüzde 63’ünün faizsiz, yüzde 37’sinin faizli fonlarda değerlendirildiğine işaret eden Şimşek, sistemden ayrılma oranının yaklaşık yüzde 50 olduğunu söyledi. Şimşek,  “Ülkemizde çalışanlara, yalnızca devlet teşvikleri verilmesine rağmen iki çalışandan birinin otomatik katılım kapsamında olması bir diğer başarı göstergesidir” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
BeşOtomatik Bireysel Emeklilik SistemiMehmet Şimşek
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