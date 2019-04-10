Berat Albayrak'a ekonomistlerden tepki: Ciddiyetle izlemeyi bıraktım

BAKAN Albayrak, piyasaların beklediği yapısal reform paketini açıkladı. Açıklamaya ekonomi çevrelerinde tepkiler geldi.

İşte ekonomistlerin Albayrak'a gösterdiği tepkiler:

Uğur Gürses

Gürses sosyal medya hesabı Twitter'dan Albayrak'ın açıklamalarına tepki gösterdi. "Batık krediler en fazla yüzde 6 denince ciddiyetle izlemeyi bıraktım" paylaşımı yaptı. Gürses daha sonra yaptığı paylaşımda, "Reform bunun neresinde" diye sordu.

Barış Soydan

T24 yazarı Barış Soydan da Albayrak'ın açıklaması sürerken yükselen dolar hakkında bir tweet paylaştı. Soydan şunları kaydetti: "Dolar Albayrak'ın açıkladığı pakete neden olumsuz tepki verdi? Neden 5.70'i geçti? Çünkü yabancı yatırımcı bankalardaki batık krediler devlet tarafından alınmasını istiyordu. Albayrak, devletin bu işe karışmayacağını net dille söyledi.."

Yalçın Karatepe

İktisatçı Yalçın Karatepe Albayrak'ın açıklamasını, "Vergi yolda" sözleriyle değerlendirdi. Karatepe şunları kaydetti: "Şimdiye kadar söylediği tek somut şey Kamu bankalarına 28 milyar lira hazine kağıdı verecekler gerisi lafı güzaf. Herkes bir gün demokrasi, laiklik ve hukukun üstünlüğünün önemini anlayacaktır."

Ümit Akçay



Doç. Dr. Ümit Akçay Albayrak'ın duyurduğu yapısal dönüşüm adımları hakkında Twitter'dan şunları kaydetti: Turizm, 7 stratejik sektör arasında sayılmış. Lojistik master planı ile Varlık fonunun ne alakası olduğunu açıklamadan, o planın bir anlamı yok. Temel bir bürokratik mimari sorunu var ve her adım bunu daha da derinleştiriyor. Açıklanan yol haritasında, Türkiye ekonomisin karşılaştığı temel açmazların herhangi birine dair anlamlı bir bakış açısı bulunmuyor. Bu çerçeve, ekonomi yönetiminin gelişmeler karşısında sürüklendiğini teyit ediyor. Ekonomik krize ek olarak, yaşanan 'kriz yönetim krizi'dir.