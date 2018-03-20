Benzine zam geliyor!

PETROL Ürünleri İşverenler sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "21.03.2018 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.
Zammın ardından İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5.81 liraya yükselecek. Böylece benzin fiyatları şimdiye kadar gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmış olacak.
Benzine en son 28 Şubat'ta zam gelmiş ve fiyatlar 5.55 liradan 5.66 liraya yükselmişti
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