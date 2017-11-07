Benzine zam geliyor

PETROL Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "7-8 Kasım 2017 tarihlerinde motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzin grubunda ise perşembe veya cuma gününden geçerli olmak üzere fiyat artışı beklenmektedir" denildi.Fiyat artışının ne kadar olacağı konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi.Petrol ve dolarda yaşanan hareketlilik nedeniyle 30 Ekim'de benzine 12 kuruş, motorine de 18 kuruş zam yapılmıştı.Benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 5,53 TL, İstanbul'da 5.48 TL, İzmir'de ise 5.50 TL'den satılıyor.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.