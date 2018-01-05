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Benzine zam geldi, Bakan en ucuz benzin bizde dedi

Enerji Bakanı Falih, son zamlara rağmen ülkedeki benzin fiyatlarının diğer ülkelere göre daha ucuz olduğunu bildirdi

Benzine zam geldi, Bakan en ucuz benzin bizde dedi

Enerji Bakanı Falih, son zamlara rağmen ülkedeki benzin fiyatlarının diğer ülkelere göre daha ucuz olduğunu bildirdi

05 Ocak 2018 Cuma 07:58
Benzine zam geldi, Bakan en ucuz benzin bizde dedi
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FALİH, Suudi Arabistan resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, son zamlara rağmen Suudi Arabistan'daki benzin fiyatlarının diğer ülkelerden daha ucuz olduğunu ifade ederek, "Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Umman'da fiyatlar daha yüksek." dedi.

Enerji fiyatlarındaki artışın gerekli olduğuna dikkati çeken Falih, yerel ekonomiyi güç duruma sokan tüketim oranları nedeniyle bunun yapılması gerektiğini anlattı.

Bakan Falih, Suudi Arabistan'ın günlük 4,7 milyon varil petrol tükettiğini, bunun ülkenin petrol ve gaz üretiminin yüzde 35'ini teşkil ettiğini kaydetti.

Suudi Arabistan, yıl başında benzin fiyatlarına yüzde 82 ila yüzde 126 zam yapmıştı. Buna göre 0,75 riyal olan 91 oktan benzinin litre fiyatı yüzde 82 zamla 1,37 riyale, 95 oktanınki ise yüzde 126 zamla 0,90 riyalden 2,04 riyale yükselmişti.

Dünyadaki en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'da ham petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle bir süredir gelir sıkıntısı yaşanıyor.

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Son Güncelleme: 05.01.2018 09:07
Anahtar Kelimeler:
Benzine ZamBenzinEnerji Bakanı Falih
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