Benzine büyük zam

02 Mart 2015 Pazartesi 16:20
BENZİN fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere büyük bir zam geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'dan (EPDK) yapılan duyuruya göre benzin fiyatlarına 12 kuruş zam geldi. Zam sonrasında İstanbul'da 1 litre 95 oktan benzinin litresi ortalama 4,33 liradan 4,45 liraya, Ankara'da 4,36 liradan 4,48 liraya, İzmir'de ise 4,35 liradan 4,47 liraya yükseldi. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbestlik nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklik gösterebilir.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 02.03.2015 15:24