Benzine büyük zam

BENZİN fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere büyük bir zam geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'dan (EPDK) yapılan duyuruya göre benzin fiyatlarına 12 kuruş zam geldi. Zam sonrasında İstanbul'da 1 litre 95 oktan benzinin litresi ortalama 4,33 liradan 4,45 liraya, Ankara'da 4,36 liradan 4,48 liraya, İzmir'de ise 4,35 liradan 4,47 liraya yükseldi. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbestlik nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklik gösterebilir.