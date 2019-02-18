Benzine 27 kuruş zam geliyor

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı.

Benzine 27 kuruş zam geliyor
banner404

BU gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 27 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan edinilen bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6.16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.43 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.09 liradan 6.36 liraya, İzmir'de 6.14 liradan 6.41 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Benzinin litre fiyatına en son 5 Şubat'ta 6 kuruş zam yapılmıştı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Social'da renkli gece
Social'da renkli gece
  1. PORTAKAL

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472