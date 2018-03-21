Benzinde zam üstüne zam! İlk kez 6 lira görüldü

BUGÜNDEN itibaren İstanbul’da 5.64 liraya satılan benzinin fiyatı 5.79 liraya, 5.70 liraya Ankara’da satılan benzinin litre fiyatı 5.85 liraya ve İzmir’de 5.66 liraya satılan benzinin fiyatı da 5.81 liraya çıkacak. Hakkari Şemdinli’de 5.85 lira olan benzinin litre fiyatı 6 liraya ulaşacak. Motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor.
Zamlı fiyatlarla birlikte depoyu doldurmak da 7.5 lira daha pahalı hale gelecek. İstanbul’da 50 litrelik deposu olan bir araç sahibi deposunu 282 liraya doldururken, zamlı fiyattan sonra 289.2 lira ödeyecek.
Benzin fiyatları aralık ayının başından itibaren 5. kez zamlanmış olacak.
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