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'Benzinde vergi indirimi şart'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, benzine yapılan 15 kuruş zammın ardından, motorine de bugünden itibaren geçerli olmak üzere yapılacak 17 kuruşluk zammın ekonomiyi son derece olumsuz etkileyeceğini belirtti

'Benzinde vergi indirimi şart'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, benzine yapılan 15 kuruş zammın ardından, motorine de bugünden itibaren geçerli olmak üzere yapılacak 17 kuruşluk zammın ekonomiyi son derece olumsuz etkileyeceğini belirtti

22 Mart 2018 Perşembe 22:09
'Benzinde vergi indirimi şart'
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TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, benzine yapılan 15 kuruş zammın ardından, motorine de bugünden itibaren geçerli olmak üzere yapılacak 17 kuruşluk zammın ekonomiyi son derece olumsuz etkileyeceğini belirtti ve “Akaryakıttaki fiyat artışları, vergi indirimleriyle kontrol altına alınmalı” dedi. Palandöken, iki gün içinde benzine 15, motorine ise 17 kuruş zam yapılmasının ekonominin tüm dengelerini bozacağını belirterek, “Petrol ihracatçısı bir ülke değiliz. Maalesef uluslararası petrol fiyatlarını kontrol etme şansımız da yok. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomi yönetiminin politikaları nedeniyle Amerikan Doları tüm gelişmekte olan ülkelerde değer kazanıyor. Geriye kontrol edilebilen tek enstrüman olarak vergiler kalıyor. Petrol fiyatları vergi indirimleri ile kontrol edilmezse fiyat artışlarının ekonomiye etkisi, vergi indirimiyle doğacak vergi kaybından daha büyük olacaktır” ifadelerini kullandı.
'EKONOMİK DÜZEN İÇİN KONTROL ŞART'
Enflasyondaki artışın son 3 aydır durduğunun ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) az da olsa bir düşüş trendine girdiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz bir yıl içinde enflasyondaki artışın nedenlerini iyi analiz edersek, TÜFE’deki artışın en büyük nedeninin döviz kuru ile petrol fiyatlarındaki artış olduğu anlaşılır. Zira en büyük artış genellikle ulaştırma hizmetlerinde görülüyor. Enflasyonu kontrol altına almanın yolu, akaryakıt fiyatlarını kontrol altına almaktan geçiyor. Bunun için de yüksek artışın olduğu dönemlerde vergi indirimleri yapılırsa enflasyonda kayda değer bir artış olmayacaktır. Bu da halkın tüketiminin artmasına ve dolayısıyla ekonominin canlanmasına neden olacaktır. Sonuçta almaktan vazgeçilen vergiden daha fazlası gelir olarak devletin kasasına girecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar KonfederasyonuTESK
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