Benzinde 17 kuruşluk indirim!

Benzinin litre fiyatında 17 kuruşluk indirim yapıldı.

Benzinde 17 kuruşluk indirim!
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litre fiyatına 17 kuruş indirim yapıldığını duyurdu. Geceyarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyan indirimin ardından benzinin litresi; İstanbul'da 6,98 liradan 6,81 liraya, Ankara'da ortalama 7,04 liradan 6,87 liraya İzmir'de ise 7,02 liradan 6,85 liraya indi. 

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2018, 23:55
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