Benzinde 17 kuruş ve motorinde 21 kuruş indirim

Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim, benzine 17 kuruş, motorine ise 21 kuruş olarak yasıyacak.

Benzinde 17 kuruş ve motorinde 21 kuruş indirim
banner404

MOTORİN ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş, benzinde ise 17 kuruş olarak yansıyacak. Buna göre, Ankara'da ortalama 6,51 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,46 liradan 6,25 liraya, İzmir'de 6,52 liradan 6,31 liraya inecek. Ankara'da ortalama 7,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,89 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,90 liradan 6,73 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,88 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Binali Yıldırım ilk kez öne geçti!
Binali Yıldırım ilk kez öne geçti!
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472