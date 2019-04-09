Benzin ve motorine zam

Motorinin litre fiyatına 12 kuruş, benzinin litresine ise 20 kuruş zam geldi, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 6 kuruş, benzinde ise 13 kuruş olarak yansıyacak. Motorinde 6 kuruş, benzinde ise 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak

Benzin ve motorine zam
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AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren  Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan  artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı "eşel mobil sistemi"  tekrar devreye alındı.
Buna göre, motorin fiyatlarında yaşanan 12 kuruşluk artışın 6 kuruşu  pompaya yansıtılırken, kalan 6 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.
 
Ankara'da ortalama 6,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,43  lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,33 liradan 6,39 liraya, İzmir'de ise  6,37 liradan 6,43 liraya yükselecek.
 
Benzin fiyatlarında ise yaşanan 20 kuruşluk artışın 13 kuruşu pompaya  yansıtılırken, kalan 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.
 
Ankara'da ortalama 6,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,10  lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,90 liradan 7,03 liraya, İzmir'de ise  6,95 liradan 7,08 liraya yükselecek.
 
Eşel mobil sistemi nedir?
 
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan "eşel mobil sistemi"yle, petrol  fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış neticesinde yurt  içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye  zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.
 
Mayıs 2018'den itibaren artan akaryakıt fiyatları bu sistemle bir çok  defa pompaya yansıtılmazken, geçen yıl Kasım ayında fiyatlarda vergiden  karşılanan miktarın altına inilmesiyle sistem devreden çıkarılmış ve indirimler  de pompaya yansımıştı. Benzin fiyatının tekrar yükselişe geçmesiyle "eşel mobil  sistemi"ne geri dönülmüş oldu.
 
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti  nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
 

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