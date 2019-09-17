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Benzin ve motorine bu geceden itibaren zam

Bu geceden geçerli olmak üzere motorinee ve benzine zam yapıldı

EKONOMİ 17.09.2019, 19:35
Benzin ve motorine bu geceden itibaren zam
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BU geceden geçerli olmak üzere motorinde 12, benzinde 35 kuruş artış yapıldı. Hükümet, 'eşel mobil' sistemini de işletti. Zam ihtiyacının motorinde 22, benzinde 2 kuruşluk bölümü ÖTV gelirlerinden düşüldü.

Böylece daha sınırlı miktarda pompaya yansımış oldu. Hükümet bu zamla birlikte bir süredir devam eden uygulamadan da vazgeçmiş oldu.

#benzin #motorin
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