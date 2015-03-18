Benzin fiyatlarına indirim geldi

Benzinin litre fiyatına yarından itibaren 9 kuruş indirim yapılacak. Benzinin litre fiyatı, yarından itibaren İstanbul'da 4,36, Ankara'da 4,39 ve İzmir'de ise 3,38 lira olacak. Dün de motorine 11 kuruş indirim yapılmıştı

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 19 Şubat 2015'te aldığı tavan fiyatı kararı çerçevesince yarından itibaren il bazında uygulanacak benzin tavan fiyatlarını açıkladı. Buna göre, benzinin litre fiyatı, İstanbul'da 4,36, Ankara'da 4,39 ve İzmir'de 3,38 lira olacak. Diğer illerde ise benzinin litre fiyatı 4,36 ile 4,54 lira arasında değişecek. Böylece benzinin litre fiyatı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 9 kuruş azalacak. EPDK, dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyat oluşumlarında belirlenen fiyat metodolojisine uymamaları nedeniyle Petrol Piyasası Kanununun ilgili hükümleri gereğince tavan fiyat uygulaması kararı almıştı.

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