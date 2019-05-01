Belli oldu! TOKİ evleri hangi illere yapılacak?

TOKİ evleri için vatandaşlar yoğun talepte bulunuyor. TOKİ 50 bin sosyal konut projesi için kura çekiliş sonuçları beklenirken, Mayıs ayı içinde TOKİ'den haber geldi.TOKİ ihale takvimi ile mayıs ayında konut üretilecek iller belli oldu.

Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerin konut ihtiyacının karşılanması ve örnek toplu konut projeleri geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin (Valilik/Belediye/Kaymakamlık) önereceği arsalar üzerinde TOKİ tarafından talep organizasyonu yöntemi ile toplu konut uygulaması yapılmaktadır. .



TOKİ EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?



- TC vatandaşı olmak.



- Ev almak istediğiniz bölgede 1 yıldan fazla bir süre oturmuş olmak



- Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak



- Üzerinize ait bir mal varlığının bulunmaması



- Aylık net gelirinizin 2600 lirayı geçmemesi





TOKİ Denizli Babadağ 2019 Konut Projesi (189 Adet Konut)



Denizli ili Babadağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 189 adet konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 2 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.



TOKİ Düzce 2019 Konut Projesi (188 Adet Konut)



Düzce İli Kaynaşlı İlçesi Çele Köyü Karaağaç Mevkii 56 Adet Konut, Düzce İli Kaynaşlı İlçesi Merkez Mahallesi 132 Konut ve Düzce İli Kaynaşlı İlçesi Merkez Mahallesi Pazaryeri İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 7 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.



TOKİ Denizli Serinhisar 2019 Konut Projesi (148 Adet Konut)



Denizli İli, Serinhisar İlçesi Kızılhisar Mahallesi 148 Adet Konut, 8 Adet Ticaret ve 1 Adet Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 8 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.



TOKİ Uşak 2019 Konut Projesi (352 Adet Konut)



Uşak İli, Karahallı İlçesi 352 Adet Konut , 4 Adet Dükkan ve 1 Adet Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 16 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.



TOKİ Balıkesir 2019 Konut Projesi (160 Adet Konut)



Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi Üçeylül Mahallesi 160 Adet Konut ve1 Adet Büfe İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi ihalesi 20 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.



TOKİ Niğde 2019 Konut Projesi (118 Adet Konut)



Niğde İli, Altunhisar İlçesi 118 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 28 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.



TOKİ Denizli Çardak 2019 Konut Projesi (187 Adet Konut)



Denizli İli, Çardak İlçesi, Saray Mahallesi 187 Adet Konut , 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 29 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.



TOKİ Aksaray 2019 Konut Projesi (253 Adet Konut)



Aksaray İli Sultanhanı İlçesi 253 Adet Konut , 1 Adet Ticaret Merkezi Ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 30 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.



TOKİ İstanbul 2019 Konut Projesi (475 Adet Konut)



İstanbul İli, Esenler İlçesi Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap, 3. Bölge 475 Adet Konut ve 26 Adet Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 11 Haziran 2019 tarihinde yapılacak.