Belediyeler için büyük yenilik! 2017'de başlıyor

KENTLEŞMEYLE birlikte altyapı yatırım ihtiyaçları artan belediyeler tahvil ve sukuk ihraçlarına hazırlanıyor. 2017'nin ilk çeyreğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sukuk, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de tahvil ihracına çıkacağı öğrenildi. İlk ihraçların Vakıf Yatırım üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor. Belediye tahvillerinin en çok da kentsel dönüşümde mahalli idarelerin elini rahatlatacağı belirtiliyor.

YASAL ENGEL YOK

Yerel yönetimlerin tahvil çıkartarak hem iç hem de dış piyasadan borçlanmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Tahvil ihracı yoluyla borçlanan belediyelerin bankadan kredi teminine göre daha uzun vadeli bir geri ödeme süresiyle köprü, tünel, baraj, metro gibi büyük altyapı projelerini finanse edebileceği belirtiliyor. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun borçlanmaya ilişkin 68'nci maddesi belediyelerin görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla tahvil ihraç edebileceklerini hükme bağlıyor. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan düzenlemelere göre de belediyeler tahvil ile borçlanma yoluna gidebiliyor.

MEVDUATA YAKIN GETİRİ

Özel sektörde reytingi iyi olan firmaların yaptığı ihraçlar dikkate alınarak sistem geliştiriliyor. Belediye tahvillerinin cazibesini artırmak için belli garantiler üzerinde duruluyor. Buna göre, stopaj oranlarının farklılaştırılması için Maliye Bakanlığı'yla görüşüldü. Yatırımcıların tahvile olan ilgisini artırmak için Hazine veya İller Bankası garantisi üzerinde de duruluyor. Yatırımcıya mevduat faizi oranına yakın getiri sunulması planlanıyor. Belli garantiler verilmediği için daha önce İstanbul ve Ankara belediyelerinin yurtiçi tahvil ihracı yeterli ilgiyi görmemişti.

2.8 TRİLYON DOLARLIK BELEDİYE TAHVİLİ VAR

Batı'da özellikle de ABD'de belediye tahvilleri çok uzun süredir kullanılan bir finansman aracı. Batı'da dolaşımda 2.8 trilyon dolarlık belediye tahvili bulunuyor. Almanya'da belediyeler finansman ihtiyacının yarısını sermaye piyasası araçlarından elde ediyor. ABD ve AB'de belediye tahvilleri okul binası, yol, kamu binası, elektrik üretim tesisi, hastane inşaatı ile su ve kanalizasyon işleri gibi birçok projede finansman aracı olarak kullanılıyor. Mahalli idare tahvilleri genellikle vergiden muaf olduğu için yatırımcılar tarafından çok fazla tercih ediliyor.





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