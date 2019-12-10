Beklenen gün geldi! Sonuçlar açıklandı, 17,5 milyon lira dağıtılacak
Gençlik Projeleri kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçları açıklandı.
EKONOMİ 10.12.2019, 10:53
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gençlik Projeleri kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
REKOR BAŞVURU OLDU
1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçlarını kendi Twitter hesabından duyuran Bakan Kasapoğlu, rekor başvuru olduğunu söyledi. Kasapoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimiz hayallerini hayata geçirmek istedi, bize de yol arkadaşlığı düştü. Rekor başvuru olunca bütçeyi 17,5 milyon TL'ye çıkardık. "
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