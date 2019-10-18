Beklenen düzenleme geldi: GSM operatörleri artık...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, telekomünikasyon sektörünün önünü açacak yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Yakın zamanda operatörlerin yüksek maliyet ve özellikle şehir içindeki altyapı çalışmalarında yaşadıkları sorunları ortadan kaldıracak bir mevzuat düzenlemesini hayata geçirecek adımlar atmayı planlıyoruz." dedi. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana 25 yıldır Türkiye'nin teknolojide öncü bir ülke olması için çalışmalarını ve yatırımlarını aralıksız olarak sürdüren şirket, 25. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'da özel bir resepsiyon düzenledi. Turhan, burada yaptığı konuşmada, çeyrek asır önce kurulan Turkcell'in ülkenin en büyük GSM operatörlerinden biri haline geldiğini belirterek, bugün yaptıkları her işte, attıkları her adımda yollarının bilgiye, bilişime çıktığını bildirdi. "Bilginin üretilmesi, paylaşılması ve bilgiye erişimdeki hız o kadar yüksek ki; insanlık adeta bir bilgi taarruzuyla karşı karşıya." ifadesini kullanan Turhan, yeni düzene ayak uydurmanın yolunun bilgi toplumuna dönüşmekten geçtiğini anlattı. Turhan, bu hedef doğrultusunda çok önemli gelişmeler katettikleri ve bu gelişmeler sonucunda telekomünikasyon sektörünün, kendi içinden küresel markalar çıkarır hale geldiğini kaydederek, bu markalardan birisinin de Turkcell olduğunu aktardı. Sektörün önünü açacak yasal düzenlemeleri de hayata geçirdiklerini belirten Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sayede Türkiye, internet ve mobil iletişim alanında çok önemli bir noktaya ulaştı. Daha önce ortak altyapıyla ilgili bir protokol imzaladık. Yakın zamanda ise operatörlerin yüksek maliyet ve özellikle şehir içindeki altyapı çalışmalarında yaşadıkları sorunları ortadan kaldıracak bir mevzuat düzenlemesini hayata geçirecek adımlar atmayı planlıyoruz. Bu süreçte bugün bizleri bir araya getiren Turkcell'in de çok önemli katkıları oldu. Elbette daha yapılacak çok işimiz var. Sadece ülkemize değil dünyanın dört bir köşesine hizmet sunan Turkcell'in 25. yılını kutluyorum."